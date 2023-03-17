Безработица сдаёт позиции

Итоги минувшего года и задачи на нынешний стали предметами обсуждения на расширенной коллегии министерства семьи, труда и социальной защиты населения. В качестве главного вопроса была обозначена ситуация на рынке труда. Несмотря на сложности, связанные с введением санкций, коллапса в 2022-м удалось избежать, и огромную роль в этом сыграли принятые превентивные меры.

Полёт нормальный

— Нам удалось достигнуть самых низких за последние трид­цать лет показателей безработицы: ее уровень составил 3,4 процента. Это ниже, чем в среднем по России, — отметила руководитель ведомства Ленара Иванова. — Численность безработных за год уменьшилась с 22 тысяч человек до 16 тысяч. А вакансий стало больше: на конец года безработным предлагалось 42,5 тысячи свободных рабочих мест.

Еще один хороший знак — снизилось число сотрудников, находящихся под риском увольнения. Если в июле таковых было 20 тысяч человек, то к концу года этот статус сохранила только половина из них.

Поддержать занятость на предприятиях помогли дополнительные меры, на реализацию которых республика получила из федерального бюджета почти 1,5 млрд рублей. Благодаря этому были трудоустроены или сохранили занятость более 30 тысяч человек.

Работа шла сразу по нескольким направлениям. Более 13 тысяч работников, которым грозило увольнение, были временно трудоустроены. В программе приняли участие 263 работодателя, которым возместили расходы на зарплату. Общая сумма компенсации составила 556 млн рублей. Лидерами здесь стали НефАЗ — 80,2 млн рублей, Туймазинский завод автобетоновозов — 48,6 млн рублей и Белебеевский завод «Автонормаль» — 35,1 млн рублей. Программой на этих предприятиях было охвачено от 1000 до 1583 сотрудников.

Другой мерой поддержки — общественными работами — воспользовались 13 тысяч граждан, включая безработных. На участие в проекте подали заявки 1380 работодателей, сумма компенсаций составила 733 млн рублей.

Еще одним направлением стало профобучение. Договоры заключили 34 промышленных предприятия, где под риском увольнения находились 3612 работников. На эти цели было направлено 190,8 млн рублей.

А в качестве положительного примера можно назвать уже упомянутый завод «Автонормаль». Помимо организации временной занятости работников здесь также сумели переобучить часть коллектива. Переподготовку в рамках программы прошли 900 человек.

Адресный подход

Но не одни дополнительные мероприятия спасали рынок труда. Работа шла и по государственной программе «Регулирование рынка труда и содействие занятости населения», отметила Ленара Иванова. В ее рамках за год было трудоустроено 66,9 тысячи человек, или 61,6 процента от обратившихся в центры занятости. Востребованные профессии получили 9,7 тысячи безработных. И это не считая таких направлений, как временное трудоустройство, общественные работы, содействие в открытии своего дела, и прочих.

За год центры занятости населения провели более полутора тысяч ярмарок вакансий и открытых кадровых отборов. В них приняли участие свыше двух тысяч предприятий и 32 тысяч соискателей. 446 человек получили образовательные сертификаты и бесплатно прошли обу­чение.

Улучшению ситуации на рынке труда способствовал и национальный проект «Демография». Благодаря полученным средствам в республике был открыт еще один современный кадровый центр, на этот раз в Нефтекамске. Ранее такие же центры были созданы в Стерлитамаке и Орджоникидзевском районе Уфы.

Кроме того, в рамках нац­проекта прошли обучение 6,3 тысячи человек. Это, кстати, значительно выше установленной квоты. Большинство из них трудоустроились или стали самозанятыми. Хотя, надо отметить, желающих переобучиться было в три раза больше, однако не все заявки были одобрены.

Какие задачи ведомство ставит перед собой в нынешнем году? По словам Ленары Ивановой, получат продолжение дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда, а также обучение отдельных категорий граждан.

В планах также открытие кадрового центра нового формата занятости в Кумертау и разработка регионального проекта по комплексной модернизации службы занятости. Еще одной изюминкой станет внедрение адресного подхода к взаимодействию с работодателем. Речь идет о закреплении за сотрудниками центра занятости конкретных предприятий.

Зарплата порадует

Работа — это, конечно, хорошо, но как обстоят дела с зарплатой?

— Среднемесячная заработная плата работников организаций за 11 месяцев прошлого года выросла на 15,8 процента и составила 47168 рублей, — назвала заветную цифру руководитель ведомства.

Картину, правда, портят долги по ней, с которыми никак не удается распрощаться.

— В течение прошедшего года задолженность по заработной плате увеличилась на 194 млн рублей и составила 702 млн рублей. Рост произошел по причине тяжелого финансового состояния компании «Востокнефтезаводмонтаж», где долг перед работниками составляет 237 млн рублей, — сообщила Ленара Иванова.

И все-таки положительные сдвиги есть: по итогам года удалось погасить задолженность по зарплате в размере 180 млн рублей в 68 организациях. Количество предприятий-должников снизилось до 57. Однако только пять из них ведут хозяйственную деятельность, посетовала министр.

Что касается реальных доходов населения, то они вышли на уровень 97,8 процента, и это, к сожалению, ниже, чем в среднем по России.

— Задача на нынешний год — выйти на положительную динамику по реальным располагаемым денежным доходам населения. Для этого необходимо обеспечить выполнение региональной программы снижения уровня бедности, — подчеркнула Ленара Иванова.

Ну а резервом в обеспечении доходов населения руководитель ведомства назвала легализацию трудовых отношений. Ведь только за минувший год из тени удалось вывести 19,3 тысячи работников и 282 хозяйствующих субъекта.

Кстати

На начало года самый низкий уровень безработицы отмечался в городах Сибай и Октябрьский, а также в Белорецком, Белебеевском, Хайбуллинском и Бирском районах.

Самая высокая безработица фиксировалась в городах Агидель и Межгорье, а также в Дуванском, Белокатайском и Кармаскалинском районах.