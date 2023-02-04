Эпоха интровертов

Человечество обожает праздники, юбилеи и памятные даты, и в последние десятилетия эта любовь доведена до абсурда. Сегодня практически у любого предмета и явления есть свой день рождения или день «в честь» — у блондинок и оптимистов, толстяков и зануд, вишневого пирога и граненого стакана. Например, после окончания череды новогодних праздников отмечают День интроверта, объясняя это тем, что данному типу личности жизненно необходимо отдохнуть от общения, гостей и прочей круговерти. А вот у экстравертов своего праздника почему-то нет. Похоже, они сегодня вообще не в моде — наступил век интровертов.

Молчи — за умного сойдёшь

Общительные тусовщики и задумчивые домоседы существовали во все времена, а экстравертами и интровертами их впервые окрестил известный психиатр и психоаналитик Карл Юнг в 1920 году. Причиной их различия он назвал направление жизненной энергии. У первых эта энергия бьет ключом наружу, на других людей и окружающий мир. А у вторых — обращена вовнутрь, поэтому интроверты вечно погружены в себя, свои размышления и фантазии, там им комфортнее всего. Качество это — врожденное, и изменить его нельзя.

Интровертам, как правило, жилось нелегко, ведь скромному молчуну завоевать достойное место под солнцем удается лишь при особом везении. А меньше всего, наверное, подходило для интровертов советское время, когда коллективизм был одной из главных ценностей общества. Каждый, кто не чувствовал себя в коллективе как рыба в воде, должен был казаться окружающим чужаком, подозрительной угрюмой букой. Вспоминается пушкинская Татьяна: «Дитя сама, в толпе детей играть и прыгать не хотела, и часто целый день одна сидела молча у окна». Вполне нормальное для интроверта поведение, но представьте только такого ребенка в советском детсаду, продленке или лагере! Нелегко ему пришлось бы.

Однако в нынешнем веке картина поменялась: интроверты как будто вошли в моду. Появилось множество литературы, описывающей их особенности и достоинства, — например, в 2012 году вышла книга американского автора Сьюзен Кейн «Сила интровертов». Создано множество сообществ в соцсетях, посвященных проблемам «людей в себе», шуток и мемов на эту тему, а известные личности периодически совершают «каминг-ауты», признаваясь в своей интровертности.Таким образом, произошел некий перекос в обратную сторону — теперь вместо угрюмых социофобов интроверты нередко представляются людьми сплошь загадочными, самодостаточными и высокоинтеллектуальными. Ведь они постоянно размышляют о важных вещах в то время, как поверхностные экстраверты заняты лишь тусовками и пустой болтовней — такая картина представляется после прочтения многочисленных статей на эту тему.

Любопытно, что в результате и интровертов как будто вдруг стало больше. Психологи всегда утверждали, что их около 25 — 30 процентов, но самые свежие исследования уверяют, что теперь их примерно половина. Может, это как с левшами, которых вдруг стало в два раза больше после того, как в XXI веке их оставили в покое и перестали принудительно переучивать в детстве? Ведь сегодня быть этаким необщительным волком-одиночкой стало не только неосуждаемо обществом, но и гораздо более удобно и комфортно, чем раньше.

Кому на самоизоляции жить хорошо

Склонность к уединенному и замкнутому образу жизни неожиданно оказалась преимуществом во время пандемии. Ведь в то время, как экстраверты впадали в депрессию от одиночества и сравнивали самоизоляцию с тюремным заключением, интроверты воспринимали ее как передышку от вынужденного общения с большим количеством людей и могли насладиться покоем в родных стенах.

«Карантин покажет, кто реальный интроверт, а кто придуривался» — такая шутка появилась в соцсетях во время первой волны коронавируса. Однако, несмотря на такую браваду, дальнейшие исследования психологов показали, что не все так однозначно: многие «люди в себе» испытывали во время карантина не меньший стресс, чем их общительные собратья. Ведь если ты изолирован вместе с домочадцами на ограниченной жилплощади, о тишине и одиночестве порой можно только мечтать.

Зато благодаря пандемии в нашу жизнь вошло чрезвычайно привлекательное для необщительных людей явление — удаленная работа, настоящий рай для многих интровертов.

— После вынужденной удаленки во время пандемии многие поняли всю бессмысленность физического перемещения толп людей в офисы и обратно, — рассуждает некто под ником «Волк-одиночка» в соцсети. — Насколько же спокойнее и продуктивнее работать дома, не отвлекаясь на шум и пустую болтовню коллег! Пусть в офис ездят те, кто без этой суеты жить не может.

Минтруда РФ подсчитал, что в 2022 году на удаленке осталось 5% трудоустроенных граждан — примерно в сто раз больше, чем было до пандемии. И это только официальные цифры: по данным онлайн-опроса ВЦИОМ, дистанционно работают около 10% россиян, а среди молодежи до 24 лет — и вовсе 19%.

Кстати, еще в 2019 году популярная рекрутинговая интернет-платформа провела опрос среди фрилансеров, и около 30% заявили, что выбрали такой вид деятельности из-за того, что они интроверты и не желают работать в коллективе.

Общаться не раскрывая рта

Первые ласточки нового мира полетели еще на заре третьего тысячелетия. «Прекрасное новшество! Общаться с железным ящиком мне гораздо приятнее, чем с каким-нибудь бестолковым кассиром», — так в начале нулевых отозвался о первом знакомстве с банкоматом мой начальник, неисправимый мизантроп.

Но настоящий золотой век для интровертов наступил чуть позже, когда наша повседневная жизнь начала все больше сливаться с цифровыми технологиями. С каждым годом необходимости куда-то ходить и с кем-то общаться для получения информации и решения проблем становится все меньше и меньше. Специализированные сайты вместо справочных бюро и библиотек, онлайн-заказы вместо походов по магазинам, интернет-банкинг вместо касс, образовательные порталы вместо педагогов — перечислять можно долго. А сколько проблем можно решить и сколько документов оформить в одиночестве и безмолвии собственной квартиры вместо толкотни по казенным учреждениям благодаря госуслугам!

Еще один глобальный шаг человечества навстречу интровертам — телефонные разговоры стали активно вытесняться перепиской в мессенджерах. Теперь все чаще можно обходиться не только без личного общения, но и вообще без устной речи. Впрочем, к этому мы давно привыкли в интернете, где соцсети, интернет-сообщества, форумы — это возможность общаться, заводить новых друзей и знакомых, не выходя из дома и не раскрывая рта. Для молчаливых и замкнутых людей такой вид коммуникации гораздо комфортнее, чем личное общение.

Словом, нынешняя эпоха как будто создана для интровертов. А как же быть остальным? В последнее время в интернете ведутся дискуссии на тему, можно ли считать, что поколение молодых людей, рожденных в XXI веке, так называемое «поколение Z», благодаря гаджетам и интернету все больше становится интровертным. Это как посмотреть.

С одной стороны, любой технический прогресс и развитие материальной базы поневоле способствуют все большей обособленности людей друг от друга: этому помогли и автомобили, и отдельные квартиры, и телевизоры, а теперь еще и гаджеты. А с другой — общение в интернете, выставление своей жизни напоказ в соцсетях способствует большей открытости, пусть не очной, зато массовой. Так что коммуникаций между людьми не стало меньше.

КСТАТИ

Психологический сайт 16Personalities, на котором, как утверждают его создатели, прошли тестирование на тип личности порядка 40 миллионов людей из разных стран, обнаружил: интровертов больше проживает в северных странах, а экстравертов — в южных. В России, например, интровертов оказалось на 7,8% больше, чем экстравертов.