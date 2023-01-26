На дистанции – но вместе

Депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан сегодня на очередном заседании рассмотрели в первом чтении изменения в закона Республики Башкортостан о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.

Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев пояснил, что законопроект «направлен на развитие дистанционных форматов взаимодействия членов садовых товариществ при проведении общих собраний. Для этих целей предлагается наделить республиканские органы исполнительной власти и органы местного самоуправления правом создавать новые и развивать существующие информационные системы».

По мнению спикера парламента, законопроект существенно упрощает дачникам процесс принятия решений. Не секрет, что в садовых товариществах нередко возникают вопросы, решить которые юридически можно только общим собранием членов. То есть для голосования нужно присутствовать очно или же нужно заполнить бумажный бюллетень и, например, отправить его почтой. «На практике принятие коллективных решений сопряжено с определенными трудностями – элементарно трудно бывает собрать людей, – отметил Константин Толкачев. – В таком случае члены садового товарищества могут предусмотреть в уставе возможность применения электронных средств голосования».

Ректор Института развития образования Республики Башкортостан доктор экономических наук Азат Янгиров напомнил, что много изменений в нашу жизнь внесла эпидемия коронавируса. «К примеру, начали активно проводить по видеоконференцсвязи совещания, школьные уроки, занятия в вузах и даже судебные заседания. Интернет-совещания доказали свое удобство. Поэтому развитие дистанционных форматов взаимодействия членов садовых товариществ при проведении общих собраний – это закономерное развитие подобных форматов, - одобрил он предложение башкирского парламента. – Всем известно, насколько сложно собирать очно членов садовых товариществ, поэтому онлайн формат позволит более легитимно и с удобством для граждан проводить подобные собрания».

Согласен с ним и ректор Башкирской академии государственной службы и управления при главе РБ кандидат философских наук Данияр Абдрахманов, назвав законопроект «нужным решением».

«Развитие информационных технологий, дистанционные форматы, особо активно реализуемые последние три года, диктуют переход к онлайн-взаимодействию в очень многих сферах. Безусловно, это будет полезно и для садоводов», – сказал эксперт.

Свое мнение по этому поводу высказал и Евгений Булычёв, правовед, доцент БГПУ им. М.Акмуллы, лектор РОЗ. «В настоящее время дистанционный формат проведения собраний и совещаний в самых разных сферах человеческой деятельности стал уже обыденностью. По сути, депутаты парламента Башкортостана, закрепляют уже фактически сложившуюся практику, легитимизируя и упорядочивая ее. Теперь имеет смыл пойти дальше и узаконить формат электронного голосования и для членов гаражных кооперативов, владельцев жилья в многоквартирных домах, родительских комитетов в образовательных организациях», - предложил он.

Фото: Раиф БАДЫКОВ.