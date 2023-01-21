Честь мундира

Детские ползунки, пинетки, чепчики — первое, что примеривает на себя малыш. Далее появляются спортивная и школьная форма. Большинство мужчин проходят службу в армии, кто-то приобретает профессии, требующие защитную одежду: пожарные, водолазы, химики, военные, представители правоохранительных структур.

Шляпы, эполеты, сюртуки…

Мундир — верхняя форма одежды. До конца XVIII века в это понятие входили парадный головной убор, оружие и ордена. Войдя в обиход в начале XVIII века, термин этот обозначал все военное обмундирование и снаряжение солдата или офицера. Выражение «построить мундир» значило приобретение не только всей форменной одежды, но также оружия и амуниции. И только с самого конца XVIII века мундиром стали называть лишь сам мундир.

Начиная с древнерусской кольчуги униформа воинов совершенствовалась, приобретая уже более привычный для нас вид. Петром Первым был введен военный мундир с имевшимися на нем знаками различия (перевязь, шарф, нагрудный знак), который стал символом воинской чести. Лишение прав ношения каких-либо принадлежностей обмундирования считалось одним из самых серьезных наказаний.

Солдаты, отслужив службу, возвращались домой обязательно в мундире своего полка, и в дни праздников своих частей шли в церковь, надев бережно хранимую полковую униформу.

При пошиве мундиров учитывались особенности полков, их специализация и даже психологические нюансы. Так, среди указов Петра Первого был такой, в котором повелевалось пришивать пуговицы на лицевую сторону рукава солдатского мундира. На первый взгляд, они там бесполезны, но в то время указ имел ясную цель: отучить солдат, большинство из которых набирались из крестьянской среды, вытирать рукавом рот после еды, чтобы дольше сохранить дорогое сукно.

Любое изменение утвержденных по построению мундира стандартов пресекалось и сурово наказывалось. Хотя всегда находились желающие выделиться из серой массы.

Среди таких отчаянных повес был Константин Александрович Булгаков (1812 — 1862) — офицер лейб-гвардии Московского полка, человек разносторонних талантов, весельчак и балагур. За свою удаль и умение находить выход из самых сложных ситуаций пользовался особым расположением шефа полка великого князя Михаила Павловича. Вот забавные случаи, подтверждающие вышесказанное. Офицерам при форме запрещалось носить галоши. Булгаков попался на глаза великому князю именно в этой репрессированной обуви. Гнев начальства был страшен: «Что?! Галоши?!! Немедленно на гауптвахту!!!» Велико же было удивление Михаила Павловича, когда при проверке выяснилось, что арестованными оказались… только галоши. Ловкий Булгаков объяснил, что действовал строго по приказу. Ведь было сказано: «Что? Галоши?! Немедленно на гауптвахту!» И пока галоши отбывали положенное наказание, их хозяин весело кутил в ресторане с цыганами.

Другая история связана с обязательным ношением холодного оружия. Однажды Булгаков, торопясь, вышел из дома без сабли. Навстречу ему попался великий князь. Возмущенный Михаил Павлович задержал офицера и отвез в Михайловский дворец, в свой кабинет. Хозяин переоделся по-домашнему, поставил свою саблю в поставец для оружия и, выходя, запер нарушителя на ключ со словами: «Посиди-ка здесь с полчаса под замком, а потом во всей красе предстанешь перед своим полковым командиром». Через полчаса дверь отворилась, и великий князь вошел в сопровождении командира лейб-гвардии Московского полка генерал-майора Штегельмана. «Вот, полюбуйтесь, как ваши офицеры соблюдают форму!»

Генерал осмотрел Булгакова и с удивлением обнаружил, что все по форме и сабля на месте. — «Да, действительно, — пробормотал великий князь. — Можешь идти, Булгаков». Офицер поспешил откланяться. Михаил Павлович нагнал его в следующей комнате и, сдерживая улыбку, тихо произнес: «За находчивость хвалю, а саблю мою сегодня вечером возврати».

В 1830-е годы гвардейские офицеры-щеголи носили по тогдашней моде низкие треугольные шляпы, короткие, выше колен, сюртуки черного цвета вместо уставного темно-зеленого и огромные эполеты. Для пресечения вольностей вышел приказ о размере, цвете и крое этих вещей, и в полки были разосланы образцы. Булгаков не замедлил среагировать. Имея небольшой рост, он надел огромную шляпу, вырядился в предлинный, до пят, сюртук светло-зеленого цвета с крошечными эполетами и вышел в таком виде на Невский. Там его задержал сам Николай Первый. Любителя пошутить простили и на сей раз.

Новшества в униформе

В России всегда хорошо понимали, какое значение имеет униформология в деле воспитания духа преемственности военно-патриотических традиций. Нашей стране принадлежит приоритет в этой области. Еще в 1830 году по распоряжению императора Николая Первого был организован особый комитет по составлению исторического описания одежды и вооружения российских войск с древнейших времен до современной эпохи.

Группа под руководством полковника Бибикова проделала огромную исследовательскую работу. В 1835 году все сведения, систематизированные по хронологии и родам войск, были сброшюрованы в шесть книг под заглавием «Описание одежды Российского войска».

Существенные изменения в форменной одежде произошли в период Русско-японской войны 1904 — 1905 годов. Это была совершенно новая война, которая велась новыми боевыми средствами, невиданными прежде и непривычными, особенно для русского генералитета, воспитанного на боевых операциях Русско-турецкой войны 1877 — 1878 годов.

Коренное изменение тактики поставило вопрос и о новой форменной одежде для походов и войн, которая должна была отвечать одной цели — сделать солдат менее заметными на фоне местности, быть предельно практичной и удобной для ведения окопной войны, длительных переходов, ночевок под открытым небом и т. д.

Впервые защитное обмундирование появилось в английской армии в 1895 году в качестве летней (тропической) формы, для которой был установлен цвет хаки, то есть коричневато-желтый. Но как постоянная походная форма это обмундирование получило признание в Англии после англо-бурской войны 1899 — 1902 годов, причем был выбран цвет драб — светло-оливковый. Из европейских государств за ними первыми последовали шведы и русские, получившие печальный опыт в годы войны с Японией. В России защитное обмундирование было введено в 1907 году.

Новый тип летней походной формы в русской армии включал в себя для офицеров — китель однобортный, на пяти пуговицах, с карманами на груди и по бокам (этот покрой называли американским) серовато-зеленого цвета; для нижних чинов — рубаха зеленовато-серого цвета и такого же цвета шаровары и фуражка.

Совершенно особое место в русской армии занимали в то время казачьи формирования. В отличие от прочих нижних чинов армии казаки сами должны были на свои средства покупать себе форменную одежду и строевую лошадь. Перед Первой мировой войной экономическое положение казачества было довольно трудным, и правительство даже пошло на то, чтобы выдавать казакам денежные субсидии хотя бы для приобретения верховых лошадей.

Все виды форменной одежды для солдат шили на полковых швальнях из тканей, поставляемых интендантским ведомством. Отмечалось, что эти материалы были весьма хорошего качества, и обмундирование, пошитое из них, даже в полевых условиях служило долго, не требуя починки.

С 1917 по 1919 год в одежде красноармейцев царила неразбериха. Единственным знаком различия между солдатами того времени считалась повязка из красного материала на головном уборе или на рукаве. В остальном использовалось обмундирование, захваченное на складах: фуражки, шаровары, полушубки, шинели, гимнастерки, импортная форма других стран.

В 1922 году ношение униформы было окончательно упорядочено. Каждому военнослужащему в иерархической ступени Красной армии был отведен перечень формы одежды, которую он обязан носить в соответствии с сезоном. Также отвергли идею офицерских званий и погон, была введена новая система знаков различий. Ими стали нарукавные нашивки красного цвета в виде треугольников, квадратиков и ромбиков на левых клапанах рукавов, и каждая из них относила военнослужащего к той или иной должности командного состава.

Одной из целей реформы 1935 года было четкое упорядочивание видов и родов войск при помощи цветовых расцветок. Эта реформа оказалась достаточно удачной и просуществовала до 1965 года без изменений.

Еще одним новшеством, коснувшимся званий военнослужащих, послужил приказ наркома обороны от 2 ноября1940 года о введении звания сержанта. В 1943 году вернулось слово «офицер», появилась новая система воинских званий, на плечи вернули погоны.

Модно — не значит комфортно

С распадом СССР претерпела изменения и униформа военнослужащих. К концу 2006 года командование стало понимать, что прежняя форма одежды перестала отвечать современным стандартам качества. В том же году задача разработки новой формы была поставлена модельеру Валентину Юдашкину — человеку, далекому от военной службы. К огромному разочарованию военнослужащих, на деле новая форма оказалась практически негодной к эксплуатации в условиях выполнения как повседневных, так и задач в учебно-боевой и боевой обстановке.

В целом реформа была признана провальной. Новые кители оказались сильно ушиты в талии. Шинели «от Юдашкина» имели неудобный крой и в отличие от советского образца перестали защищать военнослужащих от пониженных температур.

Сразу после назначения на пост министра обороны Сергея Шойгу началась глобальная реорганизация армейской формы одежды, главной целью которой стало исправление ошибок модельера. Был проведен ряд конструкторских решений, которые дали положительные результаты, и военная униформа, наконец, стала соответствовать стандартам качества.

Из неоспоримых достоинств этой формы необходимо отметить ее легкость и универсальность, чем не могли похвастаться предыдущие образцы. В настоящее время обмундирование поступает в войска в трех цветовых гаммах: зеленая — пехота и артиллерия, синяя — авиаторы и десантники, черная — военно-морской флот и морская пехота. В холодный период военнослужащие надевают утепленную куртку до колен на бараньем меху или утепленное пальто «Аляска» на гусином пуху с меховым воротником (куртка и пальто предусмотрены как в мужском, так и в женском гардеробе).

Современная российская военная форма включает в себя летнее и утепленное белье, головные уборы и обувь на различные погодные условия. Она признана самой удобной и практичной в мире.

Модернизируется оружие, меняется форма, идеология, тактика и стратегия ведения войн и спецопераций. Неизменными остаются люди. Сейчас в ряды Вооруженных сил встают потомки тех, кто отличился под началом Петра Первого, кто служил при Суворове, Кутузове, кто преодолел все тяготы и ужасы Великой Отечественной войны, победно дошел до Берлина.

Реалии нынешнего времени вновь требуют объединить усилия в борьбе с возрождающимся фашизмом. Башкортостан вносит свою лепту и материальной помощью, и людскими ресурсами.

Очередные мобилизованные в новой экипировке прощаются с провожающими — родными и близкими. Вот и наша семья провожала родственника. Рядом со мной симпатичная девочка в кадетской форме. Она крепко держит за руку своего папу в звании майора.

Подрастает смена! Я окидываю взглядом шеренгу бравых, подтянутых военных. Как у Марины Цветаевой:

Вы, чьи широкие шинели

Напоминали паруса,

Чьи шпоры весело звенели

И голоса…

Девочка-кадет что-то быстро говорит отцу, но ее голос тонет в звуках марша «Прощание славянки». Удачи вам, ребята! Возвращайтесь с победой!