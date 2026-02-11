Собака нам за просто так любовь свою отдаст без задней мысли

То, что он был не бродячий, а домашний, я понял по ошейнику и по довольно основательной упитанности. Видно было, что за собакой ухаживают и не обижают ее.

Пес отнесся ко мне с доверием, дал потрепать себя по голове, а потом спокойно прошел за мной в дом, пересек прихожую и буквально повалился на коврик в углу. Свернувшись калачиком, неожиданный гость уснул и проспал до самого вечера. На следующий день история повторилась — собака уснула на том же месте, что и накануне. Так продолжалось довольно долго, пока я не додумался прикрепить к ее ошейнику записку, мол, хотелось бы узнать, есть ли хозяин у этой замечательной собаки и почему она постоянно приходит к нам поспать. На следующий день пес снова появился у нас во дворе с ответом на ошейнике следующего содержания: «Джой живет в доме, где растут шестеро ребятишек, двоим из которых нет пока еще и трех лет. Поэтому он просто нашел место, где можно спокойно провести время и отоспаться, наконец. Можно я тоже приду к вам?».

* * *

На родительское собрание в школу сын проводил меня таким многообещающим напутствием: «Главное, ты там, папа, никому не верь!» А когда мама повела этого маленького разбойника утром на занятия и попросила в шутку, чтобы он хотя бы школу не подпалил, наш первоклассник ответил, удивленно округлив глаза: «И как я это сделаю, если вы мне даже спичек не дали?»

* * *

Я встретил в аэропорту знакомого американца. И пока грузил его вещи в автомобиль, он решил навестить мужскую комнату. Но вскоре вернулся с недоуменным выражением лица. Зная немного русский язык, он сумел прочитать, но не понял, что означает фраза «Туалет закрыт на обед»…