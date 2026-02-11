0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общее
11 Февраля , 22:15

Собака нам за просто так любовь свою отдаст без задней мысли

Мы живем с семьей за городом, и однажды к нам во двор забрел старый и на вид уставший пес.

Альберт ЗАГИРОВ
Фото: Альберт ЗАГИРОВ

То, что он был не бродячий, а домашний, я понял по ошейнику и по довольно основательной упитанности. Видно было, что за собакой ухаживают и не обижают ее.

Пес отнесся ко мне с доверием, дал потрепать себя по голове, а потом спокойно прошел за мной в дом, пересек прихожую и буквально повалился на коврик в углу. Свернувшись калачиком, неожиданный гость уснул и проспал до самого вечера. На следующий день история повторилась — собака уснула на том же месте, что и накануне. Так продолжалось довольно долго, пока я не додумался прикрепить к ее ошейнику записку, мол, хотелось бы узнать, есть ли хозяин у этой замечательной собаки и почему она постоянно приходит к нам поспать. На следующий день пес снова появился у нас во дворе с ответом на ошейнике следующего содержания: «Джой живет в доме, где растут шестеро ребятишек, двоим из которых нет пока еще и трех лет. Поэтому он просто нашел место, где можно спокойно провести время и отоспаться, наконец. Можно я тоже приду к вам?».

* * *

На родительское собрание в школу сын проводил меня таким многообещающим напутствием: «Главное, ты там, папа, никому не верь!» А когда мама повела этого маленького разбойника утром на занятия и попросила в шутку, чтобы он хотя бы школу не подпалил, наш первоклассник ответил, удивленно округлив глаза: «И как я это сделаю, если вы мне даже спичек не дали?»

* * *

Я встретил в аэропорту знакомого американца. И пока грузил его вещи в автомобиль, он решил навестить мужскую комнату. Но вскоре вернулся с недоуменным выражением лица. Зная немного русский язык, он сумел прочитать, но не понял, что означает фраза «Туалет закрыт на обед»…

Автор: Тимур ГАРИПОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru