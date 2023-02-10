Куда уходит книга?

Ребенок не хочет читать. Ни уговоры, ни нотации не помогают. Гаджеты и телевизор заменили ему весь мир. Он не знает, кто такой Некрасов, думает, что Карлсон — это кличка собаки, а место Тимура и его команды заняла главный кумир Клава Кока. Современными детьми книги воспринимаются как некий рудиментарный пережиток прошлого, а чтение — досадная обязанность. Литература перестала быть безусловным источником знаний и вдохновения. Что же делать? Смириться и оставить как есть? Или бороться за традиционные культурные ценности, пытаться вернуть детям радость чтения? Но как? Эти вопросы обсудили в рамках прошедшего в Госсобрании республики круглого стола на тему «Приобщение детей к чтению художественной литературы», организованного парламентом совместно с редакцией газеты «Республика Башкортостан».

В его работе приняли участие представители библиотек, средних специальных и высших учебных заведений, директора школ, методисты, писатели и общественники, деятели культуры, высказавшие свою точку зрения на эту животрепещущую проблему.

— Важно приучать к чтению с детства, поскольку этот навык сопровождает человека всю жизнь. Может показаться, что тема сугубо методическая, педагогическая. Но она более широкая, чем та, что мы вывели в название круглого стола, поскольку касается и издания литературы, и обеспечения школьных библиотек, постановки детских спектаклей, создания детских фильмов, — озвучил повестку встречи председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту республиканского парламента Раиль Асадуллин.

Потребности и возможности

Мы еще помним время, когда едва ли не в каждом доме полки ломились от различных изданий, купленных с зарплаты или выменянных на макулатуру. Но сегодня далеко не каждая семья украшает интерьер книгами — теперь так не модно. Зато это способствует тому, чтобы общественные библиотеки продолжали выполнять свою главную функцию хранилищ разнообразной бумажной продукции. Заместитель директора по методической и библиографической деятельности Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди РБ Алия Фатхутдинова рассказала, как сегодня пополняются книжные фонды.

— Республика ежегодно получает поддержку из федерального бюджета на приобретение новых изданий в размере более 21 млн рублей. При этом библиотекам рекомендуется иметь в фондах не менее 40 процентов литературы для детей в возрасте до 14 лет. В этом году эта сумма поступила в регион, и в ближайший квартал библиотеки начнут обновлять свои фонды. В 2022 году удалось закупить около 350 тысяч экземпляров, это несколько меньше, чем годом ранее, что объясняется удорожанием книги. В среднем ее стоимость составляет 600 рублей, — сообщила она.

Также Алия Фатхутдинова поделилась оптимистическими цифрами: за 2021 год услугами библиотек в республике воспользовались около 500 тысяч детей до 14 лет, которым было выдано более 15 млн экземпляров. То есть один ребенок за год взял около 30 книг.

А как обстоят дела со школьными библиотеками, которые ближе всего к детям? Заместитель министра образования и науки Башкирии Альфия Галиева рассказала, что главная задача ведомства — снабдить школы учебниками, а пополнять их художественной литературой мешают нормативные ограничения и недостаточное финансирование.

— В плане обеспечения учебниками и учебными пособиями у нас есть хорошая новость. Если еще в прошлом году норматив финансирования составлял 1,5 тысячи рублей на ребенка в год, то с 1 января он вырос на тысячу рублей, — поделилась информацией Альфия Закировна. — Но что касается художественной литературы, то у нас как у органа исполнительной власти нет возможности широко обеспечивать ею школьные библиотеки. Только в рамках тематического плана, направленного на поддержание этнокультурного компонента в виде учебников по башкирской и татарской литературе, родным языкам, мы предусматриваем произведения региональных авторов. В этом году за счет тематического плана в серии «Школьная библиотека» издаем сборник повестей Камиля Зиганшина «Таежными тропами» в количестве 1262 экземпляров, произведение Фаниля Вахитова «Триумф и трагедия генерала Шаймуратова» — 4 тысячи экземпляров и обучающую настольную игру «Башкортостан». Тематический план ограничен бюджетом — ежегодно выделяется порядка 50 миллионов рублей, но большая часть из них расходуется на издание учебников. В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, авторы учебников обновляют содержание учебно-методических комплектов по башкирскому языку, башкирскому языку как государственному, башкирской литературе. Их планируем включить в федеральный перечень. В этом году — 19 учебников, в следующем — 27.

Писатели и читатели

Свой взгляд на приобщение к чтению через детскую периодику изложила главный редактор республиканского литературно-художественного журнала для детей «Акбузат» Лариса Абдуллина.

— В декабре мы приняли участие в совещании при Совете президента России. Обсуждение посвящалось теме патриотического воспитания и не могло не коснуться детского чтения. Считаю, что периодика должна адаптироваться под запросы детей, изобретать новые привлекающие их внимание форматы. Например, в последнем номере журнала мы ввели новую функцию. Опубликовали сказку белорусского автора на башкирском языке, но через QR-код на нашем сайте ее можно прочесть на русском. Также мы издали книгу-билингво, то есть одновременно на двух языках, чтобы юный читатель мог сразу сопоставить информацию, посмотреть, как эта история звучит в другом произношении, — поделилась она своим мнением.

Лариса Хашимовна призвала родителей продолжать подписываться на детские журналы, потому что именно они более всего отвечают интересам маленьких читателей. Она также отметила, что сегодня есть запрос на авторов, которые тонко чувствуют детскую аудиторию и готовы писать поучительно и интересно одновременно.

Авторы есть, убежден председатель Союза писателей Башкирии Айгиз Баймухаметов. Но путь к широкой аудитории у них довольно тернист.

— То, что мы сегодня собрались для обсуждения проблемы чтения, уже внушает надежду. В Союзе состоят 300 авторов, которые пишут произведения на башкирском, татарском, русском, чувашском и других языках. Вопрос только в том, когда до читателя дойдет созданный ими продукт. Они годами ждут публикации своих рукописей в издательстве «Китап». Дело упирается в финансирование. Приведу пример: в 2020 году в издательстве было опубликовано 157 книг, в 2021-м — 145, в 2022-м — 139, в 2023-м планируется издать всего 133. То есть с каждым годом количество книг уменьшается, — обрисовал ситуацию Айгиз Баймухаметов.

Далее он привел любопытные цифры. Из 133 наименований, которые планируется издать в этом году, 60 процентов — учебная, а не художественная литература. Из-за санкций себестоимость печати выросла на 40 процентов, и в целях экономии издательство вынуждено выпускать книги тиражом всего 500 — 700 экземпляров. Если издадут пусть даже тысячу, то не все из почти 1600 библиотек в нашей республике получат хотя бы по одному экземпляру из данного тиража. И совсем ничего не дойдет до школьных библиотек — только то, что положено в рамках вышеупомянутого тематического плана.

— Но ведь в этих произведениях заключается так называемый региональный компонент, они отвечают за сохранение нашего языка, культуры. При таких обстоятельствах о приобщении детей и подростков к художественной литературе говорить очень трудно. В 2021 году писатели поднимали вопрос об увеличении субсидирования на издание книг. Без этой поддержки, как бы библиотекари ни старались, ситуацию вряд ли удастся изменить, — завершил свое выступление председатель регионального Союза писателей.

Как пройти в библиотеку?

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Башкирии провел собственный опрос на тему чтения, в нем принял участие 851 подросток от 10 до 18 лет. В рамках обсуждения детский омбудсмен Ольга Панчихина озвучила его результаты.

— Отвечая на самый первый вопрос «Читают ли в вашей семье книги?», более половины ответили положительно и 10 процентов — отрицательно. Но ведь культура чтения откуда идет? Из семьи! И если родители сами не берут в руки книжку, то что бы мы ни делали, ребенок никогда не сядет за чтение. Но здесь не все так плохо. Более 79 процентов детей ответили, что родители читали им вслух. Как часто читают сами ребята? Каждый день — более 16 процентов, пару раз в неделю — 37 процентов, — сообщила Ольга Юрьевна. — На вопрос «Записаны ли вы в библиотеку?», 40 процентов ответили, что туда не ходят. И в этом направлении нам надо работать. Именно подростки — самая трудная аудитория. Но если нам удастся их заинтересовать, это будет благодарная работа.

Директор Центра образования № 10 Уфы Альбина Нигматуллина тоже заговорила о пользе совместного чтения родителей с детьми:

— Вопрос актуальный. От учеников порой слышим, что родителям некогда читать вместе, они много работают: «Мама приходит вечером усталая и готовит кушать». Но некоторые взрослые, если проанализировать, стараются выделить время на чтение с ребенком, хотя бы 3 — 4 раза в неделю. И дети говорят, что лучше воспринимают книгу именно из уст родителей. Школьники признаются, что читать самостоятельно ленятся, но литературу в рамках учебной программы все же читают.

— Интерес к чтению, книге снижается. Возможно, в этом виновато влияние гаджетов, но при грамотном их использовании они способствуют развитию ребенка, — выразил свою точку зрения директор Национального молодежного театра имени Мустая Карима Рафис Мухамедьянов. — Мы не отстранились от этой проблемы. С сентября запустили проект «В стране сказок», в рамках которого в фойе нашего театра артисты читают для детей дошкольного и школьного возраста. Каждый раз мы наблюдаем, с каким интересом юная публика их слушает. Поэтому лично я не уверен, что дети так сильно избалованы гаджетами. Надеемся, что, послушав артистов, они обращаются и в библиотеки, и к своим родителям с запросами на книгу. При нашем театре работают две театральные студии. Это тоже решение для того, чтобы приобщить детей к чтению художественной литературы.

В поисках новых форматов

Малышей еще можно увлечь книжкой, но как быть с детьми постарше? С таким вопросом к коллегам обратился директор Уфимского мно-гопрофильного профессионального колледжа Сынтимир Баязитов, отметив, что среди студентов желающих почитать на досуге художественную литературу найти непросто. Если будущие педагоги приобщаются к ней в рамках образовательной программы, то до остальных достучаться трудно. Да и фонды библиотек колледжей требуют обновления.

— За четыре года своей работы здесь я еще ни разу не видел, чтобы средние специальные образовательные организации получили хотя бы одну художественную книгу. У нас в фонде 85 тысяч книг. Это то, что осталось с прежних времен, — озвучил проблему Сынтимир Биктимирович.

Доцент кафедры теорий и методик начального образования БГПУ имени М. Акмуллы Юлия Жукова, которая также является председателем жюри республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, привела некоторые примеры из своей практики.

— Считается, что в олимпиаде по литературе принимают участие дети заинтересованные и подготовленные: нужно быть начитанным, иметь навыки анализа художественного текста, уметь решать творческие задачи. Следовательно, их показатели должны быть высокими. Но что мы видим на деле? В этом году проходным на республиканский этап олимпиады среди 9-х классов стал 71 балл, в 10-х классах — 63 балла, в 11-х — 76 из 100. Отмечу, что 81 балл считается высоким результатом для ЕГЭ. Иными словами, наши участники к нему даже не приблизились, — отметила она. — Я назову только одного ученика, который в 2014 — 2015 учебном году вошел в число победителей и занял пятое место на заключительном этапе. Есть еще призеры, но они занимали 40-е, 74-е места. Из этого можно сделать вывод, что ситуация с чтением на самом деле обстоит далеко не блестяще.

Также Юлия Александровна подчеркнула, что сегодня в руководстве по выбору литературы нуждаются не только дети, но и учителя. Сегодня ни один из имеющихся списков не предлагает произведения современных авторов. И если классики педагогам хорошо известны, то новые имена выпадают из поля их зрения, соответственно, они не могут их посоветовать и ученикам.

— И если семья не является авторитетом для школьника в плане выбора книг, то, может быть, организовать акции, в ходе которых успешные люди нашей республики выступали бы с чтением художественных произведений. Это могут быть бизнесмены, политики, депутаты, артисты. Или проводить встречи с писателями на больших площадках, например, на телевидении. Заодно публика узнала бы современных авторов в лицо, — предложила Юлия Жукова.

К разговору присоединился писатель Камиль Зиганшин:

— Почему «Гарри Поттера» читал практически каждый ребенок? Потому что была массированная, тотальная реклама. В поддержку наших авторов тоже надо запустить рекламную кампанию при поддержке государства. Если дети почувствуют, что это модно и престижно, то они начнут читать.

Заведующая кафедрой дошкольного и начального образования Института развития образования РБ Венера Яфаева озвучила свой вариант приобщения к чтению:

— Было бы неплохо применять современные форматы. Например, краткие ролики-видеообзоры, которые снимают и смотрят подростки. Можно делать такие о книгах и распространять на площадках, которыми активно пользуются дети.

В завершение работы круглого стола с выводами выступил заместитель председателя комитета Госсобрания РБ по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Альфис Гаязов:

— Чтобы привить вкус к чтению, необходимо соблюсти несколько условий. Первое — это наличие хорошей детской литературы, которая должна быть не только близкой ребенку, но и подавать ему пример, воспитывать.

Также депутат предложил уделить внимание оформлению детских изданий, улучшить ситуацию в книгоиздательстве и развивать школу критиков для разбора увидевших свет произведений, восстанавливать книжные серии для детей младшего и среднего возраста.

Завершая мероприятие, Раиль Асадуллин рассказал, что, готовясь к встрече, взял на заметку опыт других республик. Показался интересным пример Якутии, где есть проблема сохранения национального языка. Для ее решения там в каждой школе организовали ученические театры. В них дети ставят спектакли по произведениям региональных авторов на родном языке. Поэтому школьникам приходится и читать, и говорить на нем. Зато таким оригинальным образом сохраняется культура народа. Раиль Мирваевич предложил подхватить эту идею и объявить конкурс ученических театров в Башкирии. А также привел другие полезные практики.

— Предлагаю Союзу писателей Башкирии взять на вооружение идею каракалпаков и Татарстана, где подняли всю историю развития национальной литературы и создали короткие фильмы-репортажи о ведущих писателях и их произведениях, а потом распространили в социальных сетях. Анализ показал, что после каждой публикации в библиотеках вырастал спрос на эту литературу. Авторы становились как бы ближе к людям, а те, заинтересовавшись коротким знакомством, стремились подробнее узнать об их творчестве. В свое время мы вышли с инициативой проекта «Сто шагов к родному языку». И я был удивлен, когда не столь известные писатели претендовали на то, чтобы их произведение попало в это число.

Популяризация писателей делает их более активными субъектами в приобщении к чтению. Над этим нужно думать, — отметил Раиль Асадуллин.

Также он обратился к коллегам, представлявшим за круглым столом систему образования, с просьбой не оставлять без внимания необходимость развития профессиональных компетенций учителей. Они и сами должны знакомиться с литературными новинками, и знакомить с ними детей. Этому могут способствовать современные форматы работы, которые необходимо интегрировать в практику.

— Без развития художественной литературы, без приобщения к чтению мы не сделаем лучше и без того наш слишком прагматичный, технократичный мир. Поэтому к этой теме нужно возвращаться постоянно, — заключил он.

Все прозвучавшие во время обсуждения предложения будут направлены в ответственные профильные ведомства для рассмотрения. Ибо есть ценности на все времена, они не подвластны переменам в обществе, не зависят от технического прогресса и политики. Именно они делают сообщество людей цивилизованным, задают высокую культурную планку и сохраняют связь поколений. И бумажная книга относится к таковым.