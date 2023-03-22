Погуляй со мной по музею

В музее археологии и этнографии Института этнологических исследований имени Р. Г. Кузеева в Уфе прошла первая в этом году экскурсия в рамках акции «Погуляй со мной». Познакомиться с интереснейшей экспозицией приехали шестиклассники уфимской коррекционной школы-интерната № 92. А организовал экскурсию для ребят с ментальными особенностями Центр социальных технологий «Ломая барьеры» при поддержке комитета РБ по делам ЮНЕСКО и УФИЦ РАН.

У акции «Погуляй со мной» давняя история. Она берет начало в 2015 году, когда будущий директор центра «Ломая барьеры» и член Общественной палаты РБ Алина Хабирова увидела репортаж о мальчике-колясочнике. Чтобы хоть как-то выйти из дома, он предлагал потенциальным сопровождающим 500 рублей. Даже давал по этому поводу объявления в газету.

Для ребят с ограниченными возможностями здоровья нередко это действительно проблема: выбраться за пределы четырех стен, тем более — побывать в кино, театре, музее, пообщаться с другими людьми. Социализация для них порой даже важнее глотка свежего воздуха. Из понимания этого и родилась идея акции «Погуляй со мной».

— На 1 января в Башкирии насчитывалось более 18 тысяч детей с инвалидностью, — рассказывает Алина Хабирова. — И с каждым годом это число только увеличивается, а значит, у нас прибавляется работы. Сегодня у центра «Ломая барьеры» 600 подопечных по всей республике. Наша задача — социализировать таких ребят, чтобы они выросли самостоятельными гражданами и приобрели элементарные навыки, которые пригодятся им во взрослой жизни. При этом важно, чтобы не только наши подопечные посещали культурные места, общались с окружающими, но и у социума был опыт взаимодействия с такими детьми.

Алина отмечает, что принять участие в акции может любой желающий: достаточно обратиться в центр, и там помогут организовать совместный с подо-печным поход в кино, театр или на экскурсию. А можно поделиться с ребятами своими навыками: провести мастер-класс, например. Главное, что требуется от взрослого, — неравнодушие и желание.

Кстати, это начинание вполне укладывается и в круг задач Года полезных дел для малой родины. Помочь ребятам с ОВЗ даже в малом — уже важный шаг.

Экскурсия в музей археологии и этнографии также прошла в рамках акции. Только «погулять» вышел не один ребенок со взрослым, а целый 6 «А» класс уфимской школы № 92. И ребятам, судя по живой мимике и горящим глазам, было действительно интересно ощутить неровности стерлитамакского метеорита, посмотреть на орудия труда пещерного человека, полюбоваться настоящим скелетом мамонта и, конечно, изучить уникальную коллекцию сарматского золота из Филипповских курганов. И все это — под увлекательный рассказ экскурсовода музея, которая вела с гостями живую беседу и отвечала на все интересующие ребят вопросы.

— Я сама увлекаюсь историей, археологией, этнографией и своим хобби заразила ребят, — рассказала классный руководитель шестого «А» Светлана Шишкина. — За два года мы уже два раза ездили на шихан Торатау, поднимались на Бужатау, бывали в театрах и музеях. Когда я сказала ребятам, что нам предложили сходить в музей археологии и этнографии, они очень обрадовались. То есть у них уже потребность такая появилась.

Интересное хобби вполне может определить будущее, уверена Светлана Ильдаровна. Она рассказала, как вместе со своими ученицами из прошлого выпуска как-то увидела в музее башкирские нагрудники. Девочки заинтересовались, стали сами шить стилизованные нагрудники и участвовать в конкурсах. А одна из них в итоге выучилась на швею и сегодня с большим удовольствием продолжает создавать национальные украшения на заказ.

— Очень красивый музей, — отозвался об экскурсии Глеб, один из учеников Светланы Шишкиной. — Особенно понравились рассказ о народах, которые живут в Башкирии, их национальные костюмы, мамонт, его зубы и, конечно, золото сарматов. А вообще, все понравилось!

В организации экскурсии помог комитет РБ по делам ЮНЕСКО.

— Мы с 2021 года начали активно работать с центром «Ломая барьеры», — отметила исполнительный директор комитета Элина Гатауллина. — Одна из наших задач — равный доступ к образованию. Но даже если отойти от него, сегодняшняя акция — это, в первую очередь, общечеловеческий добрый посыл.

Элина признается: когда организовывали первые экскурсии для особенных детей в геопарк «Торатау», действовали на свой страх и риск. Ребята поднимались на гору по тропинке (лестницы тогда еще не было), и неизвестно было, кто как отреагирует на походную обстановку.

— Но первые экскурсии прошли на ура, и я лично для себя поняла, что это очень нужно! — добавляет наша собеседница. — Для них это как глоток свежего воздуха, возможность заинтересоваться наукой, историей родного края. А в этом году, пока погода не позволяет отправиться на природу, решили организовать для них такую познавательную программу. Экскурсии в музей археологии и этнографии для подопечных центра «Ломая барьеры» будем проводить каждые две недели.

Впрочем, одним лишь музеем культурная программа для ребят с ОВЗ не ограничивается. Так, на следующий день они побывали в центре «Башкирский мед», где увидели, как производят знаменитый национальный продукт, а еще через день — на экскурсии по Уфе в двухэтажном автобусе, ее помогла организовать Национальная туроператорская компания.