От Салавата до Иисуса

Cобираясь на встречу с Ахтямом Абушахмановым, я уже знала, что это не только большая фигура в культурном мире республики, бессменный председатель Союза театральных деятелей РБ, но и человек, известный способностью отстаивать свою точку зрения и добиваться справедливости без оглядки на авторитеты. Благодаря чему ему очень много удалось сделать для развития театральной жизни республики и актеров родного Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури.

Сегодня у Ахтяма Ахатовича юбилей — 75 лет. Он часто оглядывается на пройденный путь, анализирует его. И ничуть не жалеет, что посвятил столько времени и сил общественной деятельности, в советское время сопряженной с лобовыми столкновениями с партийными авторитетами, в постсоветское — с российскими чиновниками. По его словам, именно это стало для него мощным ресурсом для творчества. Говоря об этом, он приводит высказывание поэта и героя войны 1812 года Дениса Давыдова о том, что творчество — это боль народа. А кто знает об этой боли больше — общественник или чиновник, закрывшийся от людей в кабинете? Не зная боли народа, чиновник не может принести пользу, управлять государством, а творческий человек, режиссер, актер не сможет нести добро через сцену, ведь сцена — это его трибуна.

Ахтям Абушахманов известен своей открытостью и чувством юмора. Но все же я не ожидала, что мне удастся не просто пообщаться с яркой творческой личностью, но и стать зрителем целой серии миниатюр из кабинетов партчиновников, с собраний обкомов, месткомов и других «-комов». Актерская суть Абушахманова по ходу беседы превращала воспоминания в сатирические мини-этюды из жизни партийной бюрократии.

— Я всю жизнь занимался общественной деятельностью, старался для людей, и при этом постоянно приходилось воевать с вышестоящими лицами, которые не хотели меня к этому делу допускать. Почему? Наверное, потому, что говорил правду, не на словах, а на деле хотел помочь людям, что мешало чьим-то планам. Меня в жизни, наверное, только в октябрята приняли без проблем. А вот в горнисты и комсомольцы принимать уже не хотели, хотя я хорошо учился. А все из-за чего?

Отец пожаловался друзьям, что я разбил его бочку с кислушкой — я терпеть не мог, когда пьют! Слухи дошли до райкома комсомола, где сказали: отца не уважаешь — не бывать тебе комсомольцем! Я даже плакал тогда... Уже когда работал завклубом, меня по просьбе молодежи избрали секретарем комсомольской организации, несмотря на то, что начальство опять-таки было против. Я всегда хотел все по-своему сделать, поэтому был неугоден. Но ведь я не только хотел, но и делал! За два года вывел нашу комсомольскую организацию на первое место в районе. Помню, был случай: в нашем клубе не было туалета, и я начал копать яму. Перед клубом молодежь собирается, веселится — я упорно копаю. Смотрели-смотрели — не выдержали, стали помогать. Общими усилиями сделали.

Можно сказать, что в театр Ахтяма Абушахманова привел случай. Он родился в деревне Бурангулово Абзелиловского района. Старший сын в многодетной семье, он и не знал, что на актера можно выучиться. Да и не собирался им становиться, имел рабочую специальность. Но, победив на местном смотре художественной самодеятельности, абзелиловские ребята приехали на республиканский этап в Уфу, где талантливого молодого ведущего, замечательно читающего стихи, приметил председатель жюри — замминистра культуры, и пригласил его на учебу на театральное отделение Уфимского училища искусств. Сначала было трудно, парень пришел в училище уже во втором семестре и не понимал, что вообще происходит, но в конце года единственный из студентов получил пятерку по актерскому мастерству. Преподавателям понравилось, что, в отличие от других студентов, которые брали для этюдов темы, в которых мало что понимали, Ахтям сделал этюд о том, чем увлекался с детства, — об охоте.

И в дальнейшем, когда Абушахманов стал актером Баш-драмы, начиная работу над новой ролью, он старался советоваться со знающими людьми. Например, чтобы лучше прочувствовать роль прокурора в спектакле «13-й председатель», консультировался с министром юстиции Башкирии. Роль получилась жесткой, за что Абушахманова критиковали. Но он был уверен, что прав, беря за основу слова профессионала-юриста: прокурор защищает советский закон несмотря ни на что!

На сцене театра Башкирской драмы Абушахманов играл и сложные драматические, и комедийные роли в спектаклях по произведениям Шекспира, Александра Островского, Мустая Карима, Даута Юлтыя, Азата Абдуллина и многих других авторов. При этом он всегда оставался в центре общественной жизни: секретарь комсомольской организации, член обкома комсомола, член партбюро, председатель месткома. Был председателем группы народного контроля.

— Вот когда для многих стал врагом, потому что, не выходя из кабинета, знал, кто и сколько наворовал: меня отец с шестого класса начал учить бухгалтерии! — вспоминает Абушахманов.

Сколько раз вызывали на партийный ковер, сколько чиновничьих кабинетов пройдено в поисках справедливости и улучшения условий для работы и жизни коллег по театральному цеху, не сосчитать. Зато удалось построить два дома для актеров, организовать обучение для молодых режиссеров в Москве, всего и не перечислишь. Но, несмотря на трудности, энергичный Абушахманов никогда не останавливался, и теперь говорит, что именно этот опыт и знание людей помогли ему в создании образов на сцене.

В 1982 году в Башкирском академическом театре драмы состоялась премьера спектакля по пьесе Нажиба Асанбаева «Красный паша». Главного героя — партийного и государственного деятеля Карима Хакимова, ставшего первым полномочным представителем СССР в ряде стран Ближнего Востока, сыграл Ахтям Абушахманов. За эту роль он был удостоен Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева. Актер очень хотел получить эту роль и при создании образа дипломата советовался со своим учителем Байкалом Габитовым, который работал дипломатом высокого ранга в Венгрии. Он объяснил актеру главное: дипломат никогда не должен показывать свои мысли и чувства. Но разве такой, лишенный эмоций, герой будет интересен зрителям? Хакимов Абушахманова закрыт на людях и эмоционален там, где нет чужих глаз.

За долгую творческую жизнь Ахтям Ахатович повстречал немало интересных людей, знаменитостей. Но особенно ему запомнилась встреча с женой Карима Хакимова Хадичей Гайнетдиновной. Ей сообщили, что в Башдраме ставят спектакль о ее муже, и она согласилась встретиться с актерами у себя дома, в Москве.

— Для меня эта женщина стала открытием. Вхожу и вижу: на диване сидит старушка, вся белая-белая. Мы встретились глазами, и она говорит: «Похож!» И заплакала, а потом сказала: «Нет, я не должна плакать, ведь я — жена дипломата». Ей тогда было 84 года, но такой ясный ум, такие мысли! Она рассказала о своем муже, вспоминала моменты, которые раскрывали его характер, чтобы помочь нам в работе над спектаклем. Потом узким кругом пили чай, а когда уходили, она вдруг говорит дочери: «Флора, принеси мои «ноги», я своего мужа должна до двери проводить!» (После ареста мужа она была репрессирована как член семьи врага народа и отбыла восемь лет в лагере, где подорвала здоровье). Я стою у двери, еле сдерживаю слезы. Она подходит и говорит: «Я вас поцелую?» Через несколько дней я приехал к ней с автором пьесы Нажибом Асанбаевым. Нас встретила ее дочь и сказала, что после нашего ухода у матери был сердечный приступ. Она согласилась принять Асанбаева, а меня — нет. Наверное, не захотела, чтобы увидел ее в таком состоянии...

Ахтям Ахатович, конечно же, видел недавно вышедший в Башдраме спектакль «Красный паша» в инсценировке своего сына, режиссера Айрата Абушахманова. Впечатление неоднозначное. У них с сыном вообще частенько бывают споры на тему творчества.

— Бывает, делаю замечания. Сын критики не любит. Считает, что мои взгляды устарели. А я, например, вижу, что если раньше публика шла на артиста, чтобы переживать с ним вместе, то сегодня идет на режиссера, потому что у артиста такой роли, как раньше, уже нет, он уже не передает всей гаммы чувств, а лишь создает ассоциации. Режиссеры доносят до зрителя то, что хотели сказать, с помощью всей постановки, действия. Может быть, то, что зритель идет на режиссера, и неплохо, но только в случае, если режиссер дает ему стоящую мысль, а не просто ставит так, как ему хочется. А сегодня что творится в театрах России! Частные театры хотя бы за свой счет ставят черт-те что, но ведь и за государственные деньги чего только не вытворяют! Вот несколько лет назад в Пермском театре поставили чеховские «Три сестры», в которых сестры были голые! Теперь режиссер — он же и автор, и такое вот у него авторское видение… Вообще я не против цензуры. Иногда нас надо направлять. В советское время так и было.

Какие пьесы хотелось ставить самому режиссеру Абушахманову?

— Есть понятие «исходное событие». Какое-то событие создает проблему. Если она меня волнует, то я хочу ее решить. Волнует меня проблема пьянства — я ставлю спектакль об этом, например, «Башкир из Парижа». Или спектакль по пьесе Юмагулова «Амурные истории» — комедия, в которой была сцена, где обиженные женщины собираются на пикнике, выпивают и засыпают, а я постепенно убираю свет, и освещенной остается только детская коляска, в которой плачет ребенок.

Идея была такая: если женщина пьет, то будущее поколение плачет. Но руководству театра эта сцена в комедии не понравилась, и ее попросили убрать. Я ее оставил, и был конфликт, но спектакль шел семь лет, и его до сих пор вспоминают зрители, — говорит Абушахманов. — Зрители тоже бывают разные, кого-то задевает одна тема, кого-то другая. Однажды в Уфу приехал знаменитый поэт Евтушенко, который читал стихи в Русском драмтеатре. Был полный зал. Ясные и острые стихи. Но я вышел из зала и сразу их забыл. А вот стихотворения Рами Гарипова не забываются и кажутся мне очень глубокими. Перечитываешь снова и снова и думаешь о жизни. Есть у него стихотворение «Курай». Вроде простой сюжет: пришел ко мне кураист и оставил свой курай. Я хотел на нем сыграть, а не получается. Я три раза перечитал и только потом понял, что поэт пишет о целой нации, а курай — это народ в чужих руках. Вот куда бьет… Вот таким, на мой взгляд, должен быть спектакль.

Беседуешь с Ахтямом Абушахмановым и думаешь, что же все-таки было для него главным делом жизни: работа актера, режиссера, общественная деятельность?

— Для меня все было важно и все было интересно, потому что к любому делу подходил творчески, — говорит Ахтям Ахатович. — У меня вообще была очень интересная жизнь. Например, в постперестроечные годы я дублировал на башкирский язык роль Иисуса в американском фильме «Иисус». И за это меня критиковали, мол, негоже мусульманину заниматься подобным. А я сказал: извините, я человек театра, а театр, как и любая религия, несет добро. Вот и я буду нести добро через роль Иисуса.

Актерская профессия непроста, а режиссер — это вообще человек, который создает синтез искусства и науки и учится этому всю жизнь, считает мэтр. И его очень беспокоит, что, потеряв своего главного режиссера, без творческого руководителя остается сейчас уфимский Русский драматический театр.

— Театр не может существовать приглашенными режиссерами, они не знают возможностей театра, у каждого из них своя эстетика. Это может породить винегрет эстетики, и мы просто потеряем театр, — считает Абушахманов.

Сейчас на посту председателя Союза театральных деятелей РБ он бьется над тем, чтобы сохранить всем известный Дом актера. Он считает, что звания и награды, которые ему даны, ко многому обязывают. Поэтому продолжает общественную работу.

КСТАТИ

Ахтяма Абушахманова можно назвать родоначальником звездной династии.

Помимо творческой, партийной, общественной деятельности, охоты, фотографии, спорта и других увлечений ему удалось создать крепкую семью. Его старший сын Айрат — режиссер Башкирского драмтеатра, заслуженный деятель искусств РБ.

Отец не хотел, чтобы сын пошел по его стопам, мечтал, что он станет медиком или историком. И Айрат отправился поступать в институт искусств тайком от папы. Младший сын Ринат — заслуженный артист РБ, балетмейстер Башкирского театра оперы и балета.

КОРОТКО

Ахтям Абушахманов сыграл в театре 50 ролей и поставил 11 спектаклей. Снялся в четырех фильмах. Дублировал на башкирский язык более 200 фильмов. Поставил множество концертных программ. За заслуги в области культуры Абушахманову присвоены звания заслуженного артиста РСФСР, народного и заслуженного артиста Башкирской АССР, он лауреат премии имени Мажита Гафури.