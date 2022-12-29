Лавка непридуманных историй

Художник, краевед Эльвира Фахрисламова сама себе задает вопрос: как бы отреагировал купец Иван Чирков на ее пассажи, хоть они и из чистых побуждений. Став интерактивным музеем, «Лавка купца Чиркова» вобрала вещи несхожих исторических эпох, принадлежащие совершенно разным поколениям бирян. Иван Наумович, наверное, поразился бы присутствию незнакомых ему экспонатов. Елочным игрушкам советского периода.

Проигрывателю, пришедшему на смену знакомому граммофону. Зеркалам, поставляемым на поток артелью мастеров в период нэпа. Часам-кукушке, к которым дети выстраиваются в очередь, чтобы подтянуть гирьки.

Удивился бы он и нынешней хозяйке его лавки. Она художник. А мне кажется, еще и поэт. О чем бы она ни рассказывала, порой даже о вещах прозаичных, звучит не просто складно — возвышенно. Лирикой пронизано даже посвящение в технологию изготовления бижутерии — какой-нибудь брошечки из… натурального цветка, высушенного в манной крупе и залитого эпоксидной смолой. И получается…

— А что получится, никогда не угадаешь, — смеется Эльвира.

Лениво борю сомнения в том, что композиции «ложатся, как хотят». Это под впечатлением от названий, которые якобы приходят на ум спонтанно, пеленая в словесной ауре обретенную изысканность камня или растения. Вот «соловей кукушечку уговаривает» — неожиданно, согласитесь?

Однажды на улице Красноармейской ей повстречалась… кошка. И тогда она подумала, что могла бы рассказать о том, что видит Муся (так зовут кошку). Смотрит в окно — видит храм, выйдет из дома — храм смотрит на нее. Где бы Муся ни была, храм оберегает ее. Так возникла идея нарисовать историю про Мусю.

Рассказы в рисунках — это непрерывный вал сюжетов, череда проектов от уже реализованного «Раскрасим город вместе» до идеи более масштабного — «Раскрась Башкирию». В коллекции десять выпусков. Все про город Бирск. И при этом — о людях, о храмах, здании женской гимназии. Правда, первые раскраски были без аудиосопровождения. Теперь дети не просто раскрашивают, но и слушают истории. Улицы, здания словно оживают…

— Старинные особняки очаровывают узорчатыми наличниками и парадными входами. Круг, ромб, волна — каждая деталь впечатляет, вызывает гордость за мастера, который ее сделал. Эти формы настолько уместно располагаются на стенах домов, что хочется их запомнить, а значит — зарисовать. Графические городские пейзажи словно сами просятся на листы бумаги. Если каждый человек задумается о сохранении культурного наследия своего города, то вероятность более длительного его существования будет велика, — такова ее оптимистическая идея, которая подпитывается еще сохранившейся застройкой центра города, фрагментарно повторяющей питерскую архитектуру благодаря купеческой «закваске» Бирска.

«Лавка купца Чиркова» невелика. На осмотр экспозиции времени много не потребуется. Но до того, как юный посетитель поднимется по ступенькам музея, он пройдет по маршруту, которым два века назад проследовал император Александр I.

— Он ночевал в Бирске. А где? Дома-то нет… Я предлагаю ребятам подумать, — рассказывает Эльвира Фахрисламова. — Может, вот этот дом подошел бы? Потому что часть окон смотрит на храм, другие — на Большую Сибирскую. Градоначальник Брудинский, у которого император гостил, вполне мог жить в этом доме: город как на ладони, все под его бдительным оком. Разыгрываем настоящую театральную сцену, где сами себе сценаристы, постановщики, режиссеры, актеры и зрители.

Это не единственная ее фирменная фишка. По итогам выставок она предлагает открытки с изображением лавки купца Чиркова. Посетители смогут забрать открытку на память, дома ее раскрасить. Для чего это нужно? Чтобы закрепить впечатления, эмоции, чтобы пришли на очередное мероприятие. Тот, кто побывал в музее, начинает воспринимать историю не как обязательный к изучению школьный предмет, излагающий набор фактов, цифр и дат, а как пьесу жизни с участием предков. Это — из личных ее ощущений.

— Видите портрет на стене? Это моя бабушка Шамсидина Ямалтдинова. Ее отец, мой прадед, жил в 30 верстах от Бирска в деревне Ново-Мустафино (в нынешнем Бураевском районе). Моего прадеда Ямалтдина Мифтаховича деревенские уважительно звали Яков Михайлович. Почему? Он мастерил тарантасы и продавал в Бирске. А когда возвращался в деревню, с гордостью рассказывал, что купец, очередной покупатель, его похвалил: «Замечательный тарантас ладишь, Яков Михайлович!» Я вот и думаю, что мой прадед, возможно, был знаком и с Чирковым. И если бы тогда Ивану Наумовичу сказали: глянь, мол, на этого бедного татарина в лаптях — его правнучка будет делать все, чтобы ваше имя осталось в истории, полагаю, Чирков бы очень удивился.

г. Бирск.