Зарядник для телефона может даже деду силы вернуть

Недолго думая, малыш спускается со спины, бежит в соседнюю комнату, тащит зарядник для телефона и опускает вилку в карман дедушкиного трико, давай, мол, подзарядись, дедуля!

* * *

В английскую школу пожаловал инспектор из вышестоящей организации, чтобы проверить уровень знаний учащихся младших классов. Одному из школьников он показал карточку с изображением овцы и спросил, как называется этот представитель фауны. Семилетний ребенок долго вглядывался в снимок, видимо, боялся ошибиться и подвести класс, а потом сказал: «Сэр, мне кажется, что на картинке мы видим полнорунного шропшира-двухлетку...» Инспектор так и остался стоять на месте с открытым ртом.

* * *

Вы способны представить себе, как можно сделать ошибки в слове из трех букв? Я даже подумать о таком не могла, пока один мой знакомый не попросил в записке купить ему «ет». Когда я стала выяснять, что он имеет в виду, то мужчина очень удивился моей непонятливости и показал на стоявший на тумбочке пустой пузырек из-под йода.

* * *

Зашла вечером в комнату к четырехлетнему ребенку пожелать спокойной ночи, погладила его по голове и говорю: «Тебе уже, наверное, сон про мишек и зайчиков снится». На что сыночек сонным голосом сказал мне: «Ну что ты, мама, пока все еще реклама идет...»