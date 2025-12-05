Место встречи изменить нельзя

Сегодня завершающий день форума предпринимателей, который проводится уже в 18-й раз. За это время столица республики стала местом встречи бизнеса не только со всей России, но и из ближнего, а также дальнего зарубежья.

— Мы с гордостью можем сказать, что Неделя бизнеса стала главной площадкой республики, где встречаются коллеги, подводятся итоги, рождаются новые инициативы и подписываются соглашения, — говорит первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. — Уверен, что и в этом году мероприятие не станет исключением.

Подводить итоги нынешнего мероприятия еще рано, скажем только, что в прошлом году на полях Международной недели было подписано 25 соглашений о сотрудничестве и реализации совместных проектов между представителями бизнеса, власти, корпораций на сумму 59 млрд рублей. Времена нынче трудные, но, судя по оживленным переговорам, проходящим в уфимском Конгресс-холле, можно ожидать появления новых идей и проектов.

Кроме того, форум включает и познавательный аспект, рассчитанный на представителей бизнеса. Часто их называют акулами рынка, но бывают ситуации, когда они сами становятся пескарями, попадая в неприятные ситуации из-за банального незнания многих нюансов часто меняющегося законодательства в сфере предпринимательства. Для минимизации таких рисков на площадках форума работали консультационные столы. К примеру, бизнесмены могли получить качественный обзор новаций в налоговой сфере, а на круглых столах коллеги делились практиками из своей деятельности.

На стратегической сессии «Маркетплейсы-2026: уйти или масштабироваться?», к примеру, успешные предприниматели, выведшие при помощи цифровых торговых площадок свой бизнес на новый уровень, делились секретами мастерства.

Эксперт по маркетплейсам из Пензы Даниил Грунин отметил, что работа на этих торговых площадках с каждым годом становится все труднее.

— Комиссия на них — это особая тема, — сказал он, — но она объяснима: конкуренция растет, желающих войти на эти площадки все больше, а значит, по всем законам рынка и плата за это повышается. Как и в любой конкурентной борьбе, выигрывает тот, кто предлагает более качественный и приемлемый по цене товар.

Именно по этому пути пошла уфимский производитель одежды Елена Чингизова. Она рассказала, что выход на маркетплейсы позволил нарастить производство с сотен изделий в неделю до 15-20 тысяч.

— Помню то время, когда мечтала выйти на объемы по уплачиваемым налогам в 600 тысяч рублей в год. Сегодня же наше предприятие платит по два миллиона в месяц, — обозначила она достигнутый рост производства. — Помог правильно выбранный партнер, настойчиво предлагавший проекты, которые в итоге привели к успеху. Конечно, был риск, но мы все воплотили в жизнь, активно работая на маркетплейсах.

Работа на Международной неделе бизнеса была разделена на крупные блоки, каждый день посвящен своей тематике. В итоге, думается, каждый участник форума получил здесь то, за чем пришел. В том числе и новые деловые знакомства. И не только с соотечественниками, но и с зарубежными бизнесменами.

В этом году мероприятие особенно расширило географию: в числе участников представители КНР, ОАЭ, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Турции и Таджикистана, что подчеркивает значимость форума для выстраивания диалога и делового партнерства.

— Мы много общались, обменивались контактами, — сказал в беседе с «РБ» Джюнейт Элитез, представитель турецкой компании MIITI. — Думаю, мы нашли здесь новых партнеров.

Джюнейт вместе с братом Джемалем привез на суд местных предпринимателей инновационную кухонную технику для кафе и ресторанов. По его словам, это их собственная разработка, позволившая выйти на рынки уже более чем 40 стран.

Братья надеются, что Международная неделя бизнеса в Уфе поможет им расширить партнерские связи. А это именно то, за чем в Уфу съехались и все остальные представители деловых кругов.