Все ходы просчитаны

Прошли те времена, когда сельское хозяйство называли «черной дырой». Мол, сколько в него ни вбухивай средств, отдачи не дождешься.

В отдельных случаях, возможно, сей тезис и верен, но это касается и всех прочих отраслей: там, где за дело берется никчемная личность, то и результат соответствующий.

А если в процесс включается человек с хозяйственной жилкой, просчитывающий все шаги намного вперед, — будьте уверены, успех будет.

Представляем читателям победителя спецпроекта «РБ» по итогам ноября. Это руководитель аграрного предприятия «Ашкадарский» Илдус Халитов, о котором мы писали в статье «Право на риск». Когда он принимал хозяйство, оно находилось в предбанкротном состоянии. Как сейчас признается Илдус Тимерханович, он сильно рисковал и репутацией, и средствами.

— Чтобы выйти на более-менее приличные показатели, нужно было обновлять технический парк, потому что имевшийся дышал на ладан, — вспоминает он. — Ставку сразу сделали на современную высокотехнологичную технику, которая и стоила соответственно. Тогда надо мной подшучивали, говорили: не вытянешь, еще глубже в долгах завязнешь. Никого не слушали, внедряли новые технологии в растениеводстве, животноводстве, которые и стали давать ощутимую прибавку.

Илдус Тимерханович — экономист не только по образованию, но и по характеру. Все ходы у него просчитаны, результаты — прогнозируемые. Как он сам говорит, ни один шаг не предпримет, не подсчитав все на калькуляторе. И эти расчеты его не подвели, план удался.

— Развитие предприятия видим в новых технологиях, позволяющих меньшими силами получать лучший результат, в улучшении условий — так сказать, гигиене труда, — говорит Илдус Халитов.

В «Ашкадарском» много строят производственных помещений, выращенное перерабатывают, чтобы получить еще больше дохода. И труженики активно включаются в процесс, потому что понимают — их заработок зависит от проданного предприятием. Сегодня в среднем по году труженики зарабатывают по 90 тысяч рублей. В сезон больше, в межсезонье — меньше. А отдельные, «штучные», специалисты получают сотни тысяч рублей.

— Нельзя жадничать на зарплате людям. Кто приносит прибыль, тот и зарабатывать должен соответственно, — такова позиция Илдуса Халитова.

В ноябре предприятие запустило убойный комплекс. Его поставили по всем канонам стандарта халяль, потому и оборудование купили в Турции. А у Халитова уже новый проект готов — начали строить цех переработки мяса.

Современное предприятие обращает внимание на омоложение трудового коллектива: запустили проект «Школа молодого фермера», лучшим местным школьникам платят стипендию. Только так, а еще внедрением новинок в производство и можно повысить престиж аграрных профессий, считает Илдус Халитов.