Закон устойчивости

Наша газета уже писала о том, что Башкирия стала лидером по уровню кластерного развития.

Когда у собранных вместе компаний на смену жесткой рыночной конкуренции приходит вполне себе адекватное деловое сотрудничество, нередко перерастающее в партнерские, дружеские отношения. Впрочем, и другие формы «соседского» бизнеса, будь то индустриальные и технопарки, приводят к похожим результатам. В Башкирии научились находить золотую середину с учетом интересов каждого бизнесмена.

Государственный интерес

Республика «заманивает» к себе бизнесменов различными способами. Практика показала, что «парковка» пришлась предпринимателям по душе. За последние пять лет рост показателей по индустриальным паркам увеличился на 20%, а по технопаркам вообще чуть ли не в три раза.

Плюсы таких особых зон на виду: это готовая инженерная и коммунальная инфраструктура, транспортная доступность. И, естественно, налоговые послабления.

— Сегодня в Башкирии зарегистрировано 12 индустриальных и 19 технопарков. В них созданы 32 тысячи новых рабочих мест, осуществляют деятельность 170 резидентов с общим объемом инвестиций более 45 миллиардов рублей, — рассказывает заместитель премьер-министра — министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев.

Одна из главных забот правительства — продвигать такие структуры на российском уровне. Ибо доля федерального софинансирования при их организации весома. Недавно минпром региона участвовал в очередном конкурсе, где была одобрена инициатива развития индустриального парка на территории Кирилловского сельсовета на границе с северной частью Уфы.

— На 2026 год запланировано финансирование из двух источников. Федеральный бюджет выделит 350 млн рублей, а республиканский — 87,5 млн рублей. На перспективу до 2028 года ожидается, что при успешном прохождении конкурсного отбора Башкирии может быть выделена государственная поддержка в объеме миллиарда рублей на развитие индустриальных парков и технопарков, — рассказал о перспективах федеральной поддержки Александр Шельдяев.

Среди важных начинаний, выходящих на финишную прямую, — реализация проекта по созданию радиоэлектронного технопарка РВ-1. Первый корпус планируется ввести в текущем году, второй — в марте 2026-го. В 2022 году проект технопарка успешно прошел отбор в министерстве промышленности и торговли России и получил федеральную финансовую поддержку в размере 500 миллионов рублей.

— Это один из семи уникальных проектов в стране, можно сказать, штучный товар. Ведь компетенции в сфере радиоэлектроники далеко не везде развиты. Причем создание научно-производственного центра беспилотных авиационных систем на площадке РВ-1 сможет оптимизировать расходы бюджетных средств, — считает директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

В конце этого года заработает и первая очередь технопарка «Зубово». В перспективе — создание промышленного парка на площадке Белебеевского завода «Автонормаль» совместно с КамАЗом, организация индустриальных парков в Благовещенске и Нефтекамске.

Наверное, каждый район хотел бы создать у себя такую экономически выгодную структуру. По этому поводу Александр Шельдяев говорит:

— Подобные производственные площадки возникают в тех муниципалитетах, где есть якорный резидент. Во многих случаях половину средств на организацию технопарка дал бизнес, половину — бюджет. Причем в дальнейшем частник может вернуть до 75 процентов затрат. Поэтому главным становится поиск таких активных предприятий. У нас до сих пор нет индустриального парка в Белорецке, хотя там серьезно развивается Уральский пружинный завод, точно надо делать индустриальный парк на площадке «Альтернативы». Можно назвать и Абзелиловский район, где развита камнеобработка. Если есть инвестор, если есть резидент, то остальное мы все поможем сделать.

Сила лидера

Пожалуй, самым крупным в республике сейчас стал индустриальный парк «Уфимский». Республика вложила в его развитие 3,5 млрд рублей, бизнес-проект получился удачным.

— В парке размещаются 19 резидентов, которыми создано более тысячи рабочих мест и планируется создание еще 500. Общий объем инвестиций резидентов превысил 40,5 млрд рублей, они уже выплатили 12 млрд рублей налогов и ежегодно приносят в бюджет около 1,5 млрд рублей. Соотношение на вложенный бюджетный рубль в инфраструктуру получается одним из самых лучших не только в республике, но, наверное, и в Российской Федерации, — рассказывает директор управляющей компании индустриального парка «Уфимский» Артем Пензин.

Неудивительно, что 99 процентов парка заполнено, поэтому республикой принято решение о расширении его территории еще на 250 гектаров.

Естественно, и здесь имеются свои проблемы. Есть резиденты, которые забронировали за собой земельный участок, но пока не работают. Тем не менее и они арендные платежи погашают исправно.

Но в целом «Уфимский» по праву считается успешным. По заполняемости его «одногодки» в стране вышли на уровень в 50-60 процентов, что заметно скромнее. Опять же, на один вложенный в создание инфраструктуры бюджетный рубль привлечено десять рублей инвестиций. В среднем по России этот показатель примерно 1 к 6.

— При этом не скажу, что мы даем большой объем преференций. У нас всего лишь освобождение от налога на имущество на десять налоговых периодов. Которые рано или поздно закончатся, сейчас мы примерно на экваторе, — поясняет Артем Пензин.

В общем и частном

Своя история у расположившегося в уфимском микрорайоне Шакша индустриального парка «ПромЦентр». Он был создан в 2013 году, теперь заполнен полностью и объединяет самых разных резидентов: производителей нефтегазового оборудования, компрессоров, модульных металлических конструкций, картонной упаковки, светодиодов. Только в республиканский бюджет за десять лет парком было перечислено налогов на 2,3 млрд рублей.

— Когда мы начинали, площадь зданий составляла 56 тысяч квадратных метров. Состояние помещения было, мягко говоря, неудовлетворительным. В течение нескольких лет занимались ремонтом, приводили в порядок инженерные сети, благоустраивали территорию. Затем было принято решение о расширении индустриального парка. За последние семь лет мы построили и ввели в эксплуатацию четыре новых здания, увеличив общую площадь почти до 95 тысяч «квадратов», — рассказал об этапах роста парка его генеральный директор Павел Васильев.

При этом в «ПромЦентре» задействовано лишь около 40 процентов мощностей в части энергетики, водоснабжения и прочего. Так что ему есть куда развиваться. Недаром сейчас запроектировано еще два новых здания по 10,5 тысячи квадратных метров каждое. В марте 2026 года начнется строительство. Причем сооружения будут возведены универсальные, ими могут воспользоваться как производственные предприятия, так и складские операторы.

Впрочем, здесь интересен успех не только самого «Пром­Центра», но и отдельных его «обитателей». Вот только два показательных примера.

Несколько лет назад в парке разместилось небольшое предприятие, которому было выделено 800 кв. метров. Тогда и это казалось много, просто более компактных помещений не было. Начинали небольшим коллективом в семь человек, занимались инженерными решениями, отдавая все остальное на аутсорсинг. Дело пошло. Четыре года назад предприниматели взяли дополнительно тысячу «квадратов». Потом открыли еще один участок, уже на шесть тысяч кв. метров. И теперь собирают все свои производства, раскиданные по разным территориям, в одном месте, как раз в «Пром­Центре». Так предприятие за четыре года «поднялось» с микро- до серьезного производства.

Интересна судьба и другого индивидуального предпринимателя, который занимался изготовлением резиновых прокладок. С началом СВО он постоянно, как признает Павел Васильев, просит об увеличении площадей.

— И мы как-то выкручиваемся, вплоть до подвальных помещений ему отдаем. Вроде бы мелочевка, резинка. Но он, что называется, попал в струю, теперь у него вал заказов, и он постоянно растет, — рассказывает директор парка.

Мал, да удал

О том, что не только крупные города республики могут успешно развивать такие индустриальные формы, свидетельствует опыт Благовещенска. Которому в 2019 году был присвоен статус территории опережающего развития. И за минувшие шесть лет здесь удалось сделать немало.

В городе начали с решения двух самых насущных проблем, без которых заманить резидентов было бы очень сложно. Одна из них оказалась связана с отсутствием энергетических мощностей. Пять лет назад в городе прошел «промышленный час» с участием минпрома РБ, предприятий и потенциальных резидентов. Как следствие — в 2024 году в Благовещенске было завершено строительство новой подстанции «Юлдаш» на 25 МВт. Это позволило городу привлечь серьезного якорного резидента, создавшего уже тысячу рабочих мест и планирующего утроить это число.

Второй проблемой оказалось отсутствие производственных площадей. И ее удалось решить. В советское время, например, в Благовещенске работал «Биохимкомбинат». Его пустовавшие площадки передали городу, а тот, в свою очередь, — предпринимателям. Таких резидентов набралось 15. Попутно решались и другие вопросы. В том числе удалось увеличить число разрешенных «льготных» видов экономической деятельности с 12 до 61. Естественно, что все это происходило в тесном сотрудничестве с минпромом, с правительством Башкирии.

— Налоговые льготы у нас прописаны до 2031 года, но в связи с ними правительство РФ поставило конкретные задачи: привлечь 29 резидентов, создать 1700 рабочих мест, получить инвестиции на 8 млрд рублей и довести показатель выручки от деятельности резидентов ТОР до 56 млрд рублей. На сегодняшний день мы уверенно идем к выполнению этих задач. И самое главное, что у нас уже сейчас 30 резидентов, 26 из них связаны именно с промышленностью, — говорит глава Благовещенска Анна Карабанова.

Успешное развитие Благовещенска в формате ТОР наглядно демонстрируют такие цифры. Если в 2020 году город имел 26 млрд рублей по объему отгруженной продукции, то в этом году ожидается в полтора раза больше. Средняя зарплата за этот период выросла в два раза, и сейчас Благовещенск занимает шестое место в Башкирии по ее уровню с цифрой в 82 тысячи рублей. Безработицы практически нет, здесь Благовещенск — лучший по РБ. Важно, что от резидентов ТОР республикой и муниципалитетом получено за четыре года в общей сложности более миллиарда рублей налогов.

Причем в Благовещенске нет управляющей компании, администрация города сама занимается сопровождением проектов, поиском площадок, консультациями по льготному режиму и многими прочими вещами, необходимыми инвесторам.

Под сводом закона

Развитию особых экономических структур уделяется большое внимание не только в правительстве республики. Например, в Госсобрании РБ прошли специальные парламентские слушания, посвященные этому вопросу. Здесь на ситуацию взглянули в том числе и под законодательным углом.

Участники разговора считают, что принятые в регионе нормативные акты в целом работают успешно. И результаты есть. Но жизнь не стоит на месте, не должен быть в застывшем состоянии и закон.

— В частности, наш комитет рекомендовал минпрому Башкирии разработать проект закона, устанавливающий особенности осуществления государственной поддержки малых технологических компаний в республике. Идея поддержана, ждем соответствующие законопроекты, — говорит председатель комитета Госсобрания РБ по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму Алексей Шмелев.

При разработке и внесении изменений в законодательство, конечно, важно мнение практиков. Из общения с ними было вынесено немало полезного. Эти предложения касаются сроков льгот для инвесторов, ведь не все они заходят в такие специализированные форматы одновременно. Необходимо более четкое разделение производственных площадок на «браунфилд» и «гринфилд». Важный вопрос — уточнение налоговых льгот в части арендной платы и налогов на прибыль, здесь тоже хватает нюансов и есть над чем поработать.

— Конечно, первый и главный вызов сегодня — это не количество созданных объектов, а их фактическая эффективность, скорость привлечения резидентов, бюджетная и экономическая эффективность. Выводы парламентских слушаний имеют принципиальное значение, особенно в условиях санкций, непростой макроэкономической ситуации и дефицита бюджета практически всех уровней власти, — подвел итог разговору заместитель председателя Госсобрания РБ Илшат Тажитдинов.

Примечательно, что к этой проблематике депутаты намерены возвращаться и в будущем. Что тоже будет действенным подспорьем в экономическом развитии региона.