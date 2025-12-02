Как продать дорого недорогую пшеницу

У Рузиля Гареева нынче двойной юбилей.

В этом году он завершил свой сороковой сельскохозяйственный сезон. А 20 лет назад возглавил предприятие «Агрохимия», занимавшееся поставками удобрений. За эти годы он сумел так поставить дело, что от фирмы отпочковалось с десяток подразделений, которые ведут семеноводческую деятельность, выращивают зерновые. И, вишенкой на торте, — недавно Рузилю Гарееву было присвоено звание заслуженного работника сельского хозяйства РБ.

— Звание, извините за тавтологию, вполне заслуженное, — говорит заместитель главы администрации Туймазинского района по сельскому хозяйству Рустам Мухаметдинов. — Гареев нашел свою нишу в достаточно рисковом аграрном бизнесе: на своих полях его работники апробируют семенной материал в поисках того, что лучше всего подойдет под те или иные запросы, именно под него подбирают оптимальные удобрения и средства химзащиты, чтобы сорт или культура максимально себя проявили — и предлагают их потребителю.

— Фактически мы даем нашим партнерам готовый рецепт. К примеру, под ваши требования лучше всего подойдет именно этот сорт ржи (пшеницы, ячменя, сои и так далее), но чтобы вырастить хороший урожай, нужно в определенные сроки вносить вот эти удобрения и микроэлементы, — поясняет Гареев.

Рузиль Хамзеевич признается: прошли времена, когда статус лицензированного семеноводческого хозяйства могли получить чуть ли не все желающие. И это радует. Сегодня, чтобы реализовывать качественный семенной материал, нужно заключать договор с селекционерами.

— Таких договоров мы заключили почти с десяток, — говорит он. — Также сумели добиться статуса базового хозяйства по выращиванию сои: сотрудничаем с российскими компаниями «СОКО» и «Фосагро», выращивая ее в рамках партнерского договора.

За последние три года Гареев сумел инвестировать в свое производство около 300 миллионов рублей. Только в семеноводство — порядка 50 миллионов. На эти средства закупалось семяочистительное оборудование: импортные приемники, вибростол, фотосепаратор… Как результат, в новом семеноводческом комплексе чистоту семян теперь доводят до 99,99 процента.

— Спрашиваете, для чего это нужно? Очистка дает качество — объясняет Гареев. — Что хорошего, если, используя плохо очищенные семена, вы вместе с пшеницей засеете поле сорняком? А за хорошо очищенные семена можно просить более высокую цену. И уверенно выходить с ними на экспорт. Что мы и делаем — уже поставляли их в Казахстан, Беларусь, Китай. Зарубежные партнеры остались довольны. К слову, к нам все чаще обращаются хозяйства республики с просьбой выполнить очистку их семян. Когда наше оборудование свободно — идем им навстречу.

Рузиль Хамзеевич соглашается: аграрный бизнес порой бывает непредсказуем. И каждый год не похож на другой.

— Погода, политическая ситуация в стране и в мире — все влияет на нашу работу, — говорит он. — К примеру, в нынешнем году мы не сеяли лен, хотя прежде он прекрасно шел на экспорт: в Иран, Китай, Афганистан, Казахстан… Но в связи с санкциями этот процесс пришлось приостановить. Так что строить планы в нашем деле — дело неблагодарное. Где-то приходится действовать наугад. Вчера, к примеру, было выгодно выращивать свеклу, сегодня — подсолнечник, а завтра высокую рентабельность покажет пшеница.

— Впрочем, санкционная политика в отношении нашей страны дает и положительные результаты, — продолжает Гареев. — Прежде мы закупали определенные виды удобрений в Испании и Израиле. А сегодня цены на них из-за ряда ограничений выросли в разы. В то же время в России появились производители, которые выпускают аналоги очень хорошего качества и по втрое меньшей цене. Так что нас ничем не запугать. Да и деваться нам некуда — сдаваться мы не намерены, поэтому будем двигаться дальше.