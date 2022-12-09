С новой силой

Внешне третий энергоблок Кармановской ГРЭС ничем не отличается от пяти других, расположенных в машинном зале.

— Зри в корень, — советует мне оператор Юрий Кулешов, — кожух-то старый, да вот начинка современная. А главное, блок этот будет работать очень рентабельно. И вообще, мы здесь ничего из рабочего оборудования просто так не выкидываем.

Вот стол мой, операторский, современный, но здесь в него вмонтировали коммутатор связи еще семидесятых годов. А работает не хуже современных гаджетов.

Кстати, такого же подхода придерживаются во всей компании «Интер РАО», которой принадлежит Кармановская ГРЭС.

— Во время модернизации мы используем то оборудование, которое годно для эксплуатации, а не строим электростанции в чистом поле, что позволяет намного снижать финансовые затраты, — отметил на церемонии запуска энергоблока в работу ее генеральный директор Борис Ковальчук. — Были проведены масштабные работы, по сути, все ключевые элементы паросилового блока были обновлены. В ближайшие годы мы планируем осовременить в рамках президентской программы треть наших мощностей в Башкортостане. Общие инвестиции составят порядка 17 млрд рублей, республика будет надежно обеспечена электроэнергией.

В общей сложности модернизация заняла два года. Всего на станции шесть энергоблоков, в ближайшие годы новую жизнь дадут еще двум из них.

СПРАВКА

В Башкирии работает 40 электростанций суммарной мощностью 5,5 тыс. МВт.

На долю тепловых электростанций приходится более 94 процентов, 4,1 процента генерируют гидроэлектростанции. Возобновляемые источники энергии составляют менее двух процентов. Электростанции региона в прошлом году повторили рекорд 1995 года, выработав 2,5 процента всей энергии в стране.

Глава республики Радий Хабиров во время церемонии запуска третьего энергоблока отметил, что реализация президентской программы по модернизации тепловой генерации на территории региона в ближайшие десять лет позволит привлекать еще больше инвесторов в различные сферы экономики Башкирии.

— Постоянно развивающаяся промышленность Башкортостана, новые предприятия в особой экономической зоне, в наших пяти ТОСЭРах, индустриальных и технических парках, конечно же, требуют постоянного увеличения потребления энергомощностей, — объяснил он свою позицию. — И в этом смысле для нашей республики сегодня особенный день. Это первый объект в Башкортостане и один из первых в России, который вошел в президентскую программу комплексной модернизации электростанций. Кармановская ГРЭС — одна из крупнейших электростанций в республике, она дает треть электроэнергии, которая производится у нас. Проведенная модернизация энергоблока увеличит мощность, выработку электроэнергии и срок службы станции, снизит удельный расход топлива. В конечном итоге повысится эффективность и надежность ГРЭС. У нас большие планы на ближайшую пятилетку — обновление Уфимских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, Приуфимской ТЭЦ в Благовещенске, Стерлитамакской и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ.

Говоря об эффективности нового энергоблока, директор Кармановской ГРЭС Юрий Ковалев привел сравнение:

— Модернизированный блок позволит снизить расход условного топлива на 5,8 грамма. Если пересчитать на природный газ, а это наше основное топливо, за год его будет сожжено на пять миллионов кубометров меньше. Экономия составит десятки миллионов рублей.

Генеральный директор Башкирской генерирующей компании Виктор Лариошкин в беседе с «РБ» отметил, что на модернизацию энергоблока потратили 2,4 млрд рублей. Средства вернутся компании в течение зафиксированного в президентской программе срока повышенного тарифа на производимую продукцию. Так что довольны останутся и производители, и потребители.

— Самое главное, что все комплектующие, оборудование, даже программное обеспечение на этом блоке отечественного производства, — говорит Виктор Лариошкин. — В проектах модернизации установлены высокие требования по использованию силового оборудования, произведенного на территории страны, так называемые требования по локализации производства оборудования. Правительство специально оговорило пункт: в случае невыполнения установленных требований такая мощность потребителями оплачиваться не будет. И это решение, считаю, позволит обеспечить загрузку новыми заказами российское энергетическое машиностроение и способствовать его устойчивому развитию. Будет развиваться экономика, будет расти потребление электроэнергии. Выгода обоюдная.

Как рассказывает генеральный директор Башкирской генерирующей компании, комиссия, прежде чем принять объект, скрупулезно изучала происхождение каждого листа железа, каждого болта — принималась лишь российская продукция.

Такой подход действительно вызывает уважение — власти перешли от слов к делу в вопросах поддержки отечественной экономики. Но, с другой стороны, неподготовленная к такому росту спроса промышленность не справляется с нагрузками.

Ряд энергетических компаний уже заявляет о переносе сроков завершения модернизации генерирующих мощностей. Пока что на год. Связано это с тем, что отечественное машиностроение завалено заказами и не может удовлетворить их в требуемые сроки.

В этом плане кармановцам повезло — они включились в президентскую программу в числе первых в стране. Еще в августе 2019 года их включили в перечень генерирующих объектов, мощность которых после модернизации будет поставляться на оптовый рынок электрической энергии и мощности страны с 1 января 2023 года. Проект реализован в рамках известной в профессиональной среде системы под названием «Конкурентный отбор проектов модернизации». Первый этап прошел с ноября 2020 года по май 2021-го. По его завершении блок выдавал в сети энергию. Затем его снова остановили для дальнейшей модернизации, которая завершилась в нынешнем ноябре испытаниями. Новый блок прошел их успешно и теперь готов поставлять потребителям энергию с новой силой.

Рассказал Виктор Лариошкин и о том, как подвозилось оборудование на станцию. За многие годы истории башкирской энергогенерации такой масштабной модернизации еще не проводилось.

— Было трудно, — признался он. — По железной дороге везли оборудование, зачастую приходилось дополнительно согласовывать графики, по весу не проходил груз… В общем, история была интересная. Хорошо, что на ГРЭС еще советские разработчики предусмотрели технологические ворота. Поэтому не пришлось особо ничего ломать, чтобы выносить старое и заносить новое оборудование.

Только во время второго этапа модернизации на станции демонтировали 984 тонны металлоконструкций. В целом же вес всего замененного оборудования приближается к двум тысячам тонн.

Напомним, что премьер-министр республики Андрей Назаров на недавно прошедшем в Уфе Российском энергетическом форуме информировал, что в ближайшую пятилетку энергетические компании Башкирии инвестируют 32 млрд рублей в развитие генерации. В рамках программы модернизации тепловых электростанций в России в ближайшие десять лет обновят 41 гВт, четверть всей генерации. От Башкирии в ее перечень вошли Кармановская ГРЭС, Уфимские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, Приуфимская, Стерлитамакская и Ново-Стерлитамакская ТЭЦ.