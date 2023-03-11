Кисель Изотова удивит приятным вкусом

Вы правы, Вера, кисель Изотова действительно творит чудеса. Ко всему прочему, он имеет приятный и нежный вкус. А квас из него отлично утоляет жажду. Важно, что употребление данного напитка практически не имеет противопоказаний. Исключение составляет индивидуальная непереносимость каких-либо злаков. Существует много рецептов приготовления лечебного киселя. Предлагаем взять на заметку один из самых простых.

На трехлитровую банку понадобится: 300 г овсяных хлопьев небыстрого приготовления, 10 ложек крупного овса — для лучшего брожения, 100 мл кефира, 2 литра воды.

Овсяные хлопья размолоть не очень мелко с помощью блендера, залить водой, добавить дробленый, хорошо промытый водой овес и кефир, в последующем его можно будет заменить овсяным концентратом. Надеть на банку резиновую перчатку или закрепить марлю канцелярской резинкой. Дать настояться в течение двух суток в темном теплом месте при комнатной температуре не выше 28 градусов. Смесь процедить через сито или марлю. Оставшийся жмых залить водой, хорошенько взболтать и снова процедить сквозь сито. Мякоть использовать затем для приготовления каш и прочих блюд. А процеженную жидкость разлить по баночкам и дать настояться в течение 12 — 16 часов. Получившийся овсяный квас аккуратно перелить в бутылку и употреблять в качестве лечебного напитка или для приготовления киселя. Для этого его надо поставить на небольшой огонь и, постоянно помешивая, довести до загустения. Оставшуюся на дне банки закваску также можно использовать для приготовления киселя Изотова: 3 — 4 столовые ложки концентрата следует развести в двух стаканах воды, в эмалированную кастрюлю налить еще один стакан воды, добавить разведенную закваску, довести до кипения и варить на небольшом огне в течение нескольких минут. Кисель не должен быть очень густым. В него по желанию можно добавить мед и сухофрукты. Рекомендуется принимать его утром на голодный желудок, как в теплом, так и в остывшем виде, за пару часов до еды.