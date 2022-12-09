Без любимой «Мимозы» ни одно праздничное застолье не может обойтись

Понадобится: две вареные картофелины, банка консервированного тунца или сайры, две вареные или запеченые в духовке моркови, баночка икры мойвы, 4 вареных куриных яйца, зеленый лук, майонез, соль и черный перец по вкусу.

В порционное кольцо укладываем натертый вареный картофель, аккуратно перчим и смазываем майонезом, посыпаем мелко порезанным зеленым луком, следом идет тщательно размятая вилкой консервированная рыба, ее также сдабриваем сеточкой из майонеза, следующим слоем будет натертая на терке запеченная морковь. И прямо на нее выкладываем далее икру мойвы из баночки. Разравниваем ее и натираем на терке белки яиц. Слой смазываем майонезом и дополняем салат натертым куриным желтком. Готовое блюдо посыпаем мелко порезанным зеленым луком.