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Вчера, 22:15

Без любимой «Мимозы» ни одно праздничное застолье не может обойтись

Хочу напомнить читателям про любимый нами в советские времена салат «Мимоза». Только добавлю я в него один новый ингредиент, который, мне кажется, придаст особый вкус знаменитой закуске. Это икра мойвы из стеклянных баночек, которые в изобилии имеются в наших продуктовых магазинах. Уточню только, что я использую в рецепте икру классическую — она в белой заправке.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Понадобится: две вареные картофелины, банка консервированного тунца или сайры, две вареные или запеченые в духовке моркови, баночка икры мойвы, 4 вареных куриных яйца, зеленый лук, майонез, соль и черный перец по вкусу.

В порционное кольцо укладываем натертый вареный картофель, аккуратно перчим и смазываем майонезом, посыпаем мелко порезанным зеленым луком, следом идет тщательно размятая вилкой консервированная рыба, ее также сдабриваем сеточкой из майонеза, следующим слоем будет натертая на терке запеченная морковь. И прямо на нее выкладываем далее икру мойвы из баночки. Разравниваем ее и натираем на терке белки яиц. Слой смазываем майонезом и дополняем салат натертым куриным желтком. Готовое блюдо посыпаем мелко порезанным зеленым луком.

Автор:Таисия РЕШЕТНИКОВА
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