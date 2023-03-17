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Вчера, 20:15

Война и мир

Траурный день для дончан — 14 марта. Он стал черной страницей в истории. В прошлом году в этот день прямо на улицах Артема, Университетской и бульваре Пушкина в результате ракетного удара по Донецку погибли 22 мирных жителя, еще 33 были ранены.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Противник действовал с особым цинизмом, выпустив «Точку-У» с кассетной боеголовкой по центру столицы республики в обеденный час пик, когда на улице было особенно многолюдно. В память свидетелей трагедии в ошеломленном и разбитом горем Донецке навсегда врезались жуткие кадры произошедшего, крики о помощи, стоны. 22 погибших, 33 раненых…

В память о трагедии в Донецке установили мемориальную доску.

Сегодня республика освобождает свои территории и одновременно занята восстановлением экономической инфраструктуры.

Петровский машиностроительный завод в Донецке намерен перепрофилировать производство. Планируется выпуск акустических систем и светового оборудования. По расчетам, стоимость продукции будет значительно ниже зарубежных аналогов, не уступая при этом в качестве. В 2021 — 2022 годах на заводе выпускали лофт-мебель, а ранее он специализировался на производстве ленточных комбайнов для шахт и автоматизированных систем шахтной безопасности.

Для аграриев новых субъектов РФ компания «Росагролизинг» готова предоставить сельскохозяйственную технику в лизинг с отсрочкой оплаты основного долга до октября 2024 года.

Донецкий центр управления качеством больничной гигиены получил официальную лицензию на разработку и производство лекарственных средств.

Сооружены монолитные конструкции пяти из запланированных шести этажей нового перинатального центра, поблизости проходит армирование и бетонирование цокольного этажа здания пищеблока, которое по проекту будет двухэтажным.

Строительство комплекса должно завершиться до конца года.

Водная станция бывшего морского лицея в Мариуполе уже в этом сезоне сможет принять первых спортсменов. Восстановление планируется при помощи российских инвесторов и меценатов.

Автор:Андрей БЕЛОВ
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