Деревня трёх героев — одна на Россию

Одни историки и краеведы говорят, что Кинзя был правой рукой Емельяна Пугачева, предводителя Крестьянской войны (1773 — 1775 гг.) в России. Другие — главным идеологом этой войны, ставя его как бы над Пугачевым. Третьи — что воспетый и прославленный Салават Юлаев по сравнению с главным полковником Кинзей немного ниже рангом — всего лишь «полевой командир» одного из отрядов.

Но одно точно: в 1770 году Кинзя Арсланов на территории Бушман-Кипчакской волости Ногайской дороги основал деревню Кинзино, ныне Кинья-Абызово Куюргазинского района, жители которой на протяжении более 250 лет воздают честь основателю, славят мужественного воина и мудрого руководителя. Воспитывают всех родившихся там мужчин на его примере. Неслучайно в годы Великой Отечественной войны сразу трое жителей крохотной деревни удостоились звания Героя Советского Союза. «У нас через каждые десять домов — один Герой», — шутят местные, измеряя языком арифметики солдатскую доблесть. Столько героев не дала ни одна малая деревня в России. Говорят, еще одна такая есть в Белоруссии. К трем героям вернемся позже.

Не то в Австралии, не то в Кинья-Абызово

Мифы о смерти национального героя башкир вообще сколь туманны, столь и противоречивы. Не раз приходилось слышать от людей, интересующихся историей, будто бы главному полковнику повстанцев после поражения удалось добраться с группой воинов через казахстанские степи, затем морем до Австралии и осесть там. Ценности и деньги позволяли совершить такой бросок. Некоторые поправляют: не до Австралии, а до Мексики. Односельчане же уверены в том, что Кинзя Арсланов погиб в казахстанских степях, а перед смертью попросил соратников отвезти его тело в родную деревню Кинья-Абызово и похоронить на склоне холма, недалеко от пещеры, в которой скрывался вместе с Емельяном Пугачевым перед началом восстания — что и было сделано. Могилу на южном склоне холма местные жители берегут, за ней смотрят, она превращена в мемориал, место поклонения. Но все-таки полной уверенности, что тут в 1774 году был захоронен Кинзя, нет ни у кого. Отвечают уклончиво. Как в фильме «Белое солнце пустыни», когда красноармеец Сухов спросил старцев, отдыхающих у стен крепости на ящиках с дымящимся динамитом: «Где взяли?», те ответили неопределенно: «Давно здесь сидим».

Да, история с захоронением давняя. Но тем показательнее верность и степень поклонения земляков личности Кинзи Арсланова. Сколько поколений куюргазинцев было воспитано и воспитывается на примере воина-вождя — абыза (с башкирского — ученый, учитель) — организатора восстания крестьян разных национальностей.

Глава республики Радий Хабиров еще 18 ноября 2021 года подписал указ «О праздновании 300-летия со дня рождения башкирского старшины Кинзи Арсланова (Кинзи-абыза)». В нем предписано в 2023 году провести мероприятия, посвященные юбилею, утвержден состав оргкомитета. Куратор, пояснили в администрации района, — минкультуры Башкирии. А почему, собственно, не минкультуры России, вкралась свежая идея в мою репортерскую голову и тут же забродила — а почему бы, собственно, не за подписью Владимира Путина выпустить оный указ? Ведь фигура Кинзи Арсланова обрела федеральный масштаб, так как сама Крестьянская война очень напоминает гражданскую, в которую были втянуты народные массы России и царская армия, в которой опять блистал Александр Суворов?

И дух свободы, и скотская жестокость

Великий поэт Александр Пушкин посчитал необходимым совершить экспедицию из Москвы в Оренбург, проехав рядом с рекой Куюргазой, чтобы вникнуть в причины и хронологию той войны, которой поэт придавал особое значение. Потому Александр Сергеевич и награжден читателями титулом «великий», что его гений умел выделять из повседневного ряда великие события. Здесь, в башкирско-оренбургских степях, родились сюжеты его романов «Дубровский» и «Капитанская дочка», затем был написан документальный труд «История Пугачева».

Прежде чем вернуться к личности Кинзи Арсланова, неплохо было бы вчитаться в художественные и научно-исторические труды Пушкина, в которых и повстанческая атмосфера, и скотская жестокость людей, живших до вчерашнего дня мирно, и дух свободы, вдруг опьянивший многие народы. Надо заметить, что обязанности цензора произведений поэта взял на себя лично император, на этот факт при написании работ делал вынужденную поправку автор. Крестьянская война вошла в историю как значимое в обществе событие из-за того, что этот народный бунт был самым крупным до ХХ века. В стране впервые повели борьбу с крепостничеством.

Императрице Екатерине II надо было делать выводы. Как всегда, запоздалые. Они напрашивались уже десятилетиями. Башкир переполнял гнев из-за нечестных операций с их землей, которые российские помещики и чиновники проводили вопреки договору 1557 года о добровольном вхождении региона в состав империи. Яицкие казаки требовали возвращения права выборности атаманов и свободной рыбной ловли и добычи соли. Русские крестьяне — уравнять их в правах с мещанами. На уральских заводах трудовой люд стонал от беспредела промышленников. Словом, власти довели обстановку до точки кипения.

Александр Пушкин написал в «Истории Пугачева»: «Все предвещало новый мятеж. Недоставало предводителя. Предводитель сыскался». Беглый каторжник Емельян Иванович Пугачев — в прошлом храбрый воин, участник Семилетней войны и польского похода, по натуре лидер, харизматичный человек, назвавшись царем Петром III, возглавил бунт, который перерос в восстание.

От башкир Пугачева одними из первых поддержали старшина Кинзя Арсланов и Салават Юлаев вместе со своим отцом. Принять сторону бунтовщиков для легитимных старшин равно подвигу, ибо бросить обездоленный, бесправный народ — значит, предать его надежды. Население Поволжья, Приуралья, Урала, Южного Урала, Сибири было доведено до положения рабов. Кто-то из великих сказал: восстание — доблесть рабов. Вот оно и загрохотало пушками, винтовками, зазвенело клинками.

Один лишь показательный фрагмент звериной жестокости из «Капитанской дочки»: «Наконец Пугачев встал с кресел и сошел с крыльца в сопровождении своих старшин. Ему подвели белого коня, украшенного богатой сбруей. Два казака взяли его под руки и посадили на седло. Он объявил отцу Герасиму, что будет обедать у него. В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздетую донага. Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку. Другие таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и всю рухлядь. «Батюшки мои! — кричала бедная старушка. — Отпустите душу на покаяние. Отцы родные, отведите меня к Ивану Кузмичу». Вдруг она взглянула на виселицу и узнала своего мужа. «Злодеи! — закричала она в исступлении. — Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузмич, удалая солдатская головушка! Не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие, не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника!» — «Унять старую ведьму!» — сказал Пугачев. Тут молодой казак ударил ее саблею по голове, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачев уехал; народ бросился за ним».

Да, бунт народа, доведенного до отчаяния, страшен.

Кинзя Арсланов как духовно-патриотический код

Понятие «духовно-патриотический код» — это для приезжего со стороны некий ключ для открытия деревни Кинья-Абызово. «Код» включает в себя набор примеров для подражания из местной истории, образов славных земляков, малых скульптурных форм, если таковые есть, природных памятников вплоть до дорог и тропинок. В общем, всего того, что формируется в душе и сознании как малая родина. Кинья-Абызово, об этом выше было сказано, — единственная на всю Россию малая деревня, взрастившая трех Героев Советского Союза. Факт не случайный. Местные уверены, что готовность к подвигу у них идет от основателя деревни Кинзи Арсланова, 300-летие со дня рождения которого весь Куюргазинский район готовится отметить нынче. И не только район, но и вся республика.

В своей книге «История сел и деревень Башкортостана» профессор А. Асфандияров пишет, что Кинзя имеет прямую родственную связь с половцем-кипчаком Бушманом (Бичманом) — организатором освободительной борьбы против монголов в низовьях Волги. Башкирские предания рассказывают, как он, попав в плен к монгольскому Менгухану, отказался встать на колени, отказался тому служить и был убит. Основанную Башман-кипчакскую волость впоследствии возглавил Кинзя Арсланов. В начале октября 1773 года он примкнул к Емельяну Пугачеву, получил чин главного полковника. Состоял советником у него в отношениях с нерусскими народами, обеспечивал массовое участие башкир, калмыков, татар и других в восстании, писал указы, манифесты на татарском языке, был начальником штаба повстанцев. Пропал без вести в сентябре 1774 года.

Когда в 1990-е годы над деревней Кинья-Абызово нависла угроза полного уничтожения как бесперспективного населенного пункта, население восстало. Как оно восстало — отдельная история. Факт в том, что свою деревню люди отстояли.

Построили начальную школу, нечто похожее на детсад. И самое главное — на холме воздвигли музей Кинзи Арсланова. Архитектура здания могла бы украсить любой мегаполис. По книге отзывов можно судить, что в гостях здесь побывали многие именитые личности. Вплоть до сомнительного реформатора-либерала Чубайса. В Кумертау и Сибае есть улицы Кинзи Арсланова, в Мелеузовском районе — деревня, в Мелеузе находится Башкирская гимназия имени Кинзи Арсланова.

Писатель Гали Ибрагимов написал исторический роман «Кинзя», снят одноименный художественный фильм.

Три героя — наследники бушман-кипчакского старшины

Директор музея Кинзи Арсланова Ризеля Биктимирова, в прошлом директор начальной школы, накрыла прямо в музее щедрый стол для журналистов и встретивших нас активистов. За чаепитием говорили не столько об истории, сколько о будущем маленькой, но знаменитой деревни. Говорили не без тревоги.

За столом собрались председатель Курултая башкир Куюргазинского района Юлай Ишмухаметов, глава Свободинского сельсовета Фанис Рахмангулов, пенсионер, в прошлом учитель и директор музея Харас Биктимиров — сын одного из трех героев Сальмана Биктимирова, пенсионер, глава КФХ Тагир Кильметов. Ризеля Биктимирова и завклубом Розалия Халилова разливали чай, подавали блины, пироги. Все они убеждены, что являются потомками Кинзи — раскидистое родовое древо Арслановых, занимавшее стену, свидетельствовало об этом. За разговором всех осенило, что здесь еще присутствуют, пускай незримо, все три героя, сам Кинзя Арсланов с Емельяном Пугачевым, которые наблюдали за чаепитием с полотна панорамной картины и с портретов на стенах.

Первым удостоился звания Героя Советского Союза 7 апреля 1940 года Гафиятулла Арсланов. Его призвали в армию в 1937 году, воевал младший комвзвода на советско-финском фронте. Отличился при уничтожении вражеского дзота. Был представлен к званию героя с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Затем командиром танкового батальона громил фашистов, освобождая Курск, Орел, Харьков, Смоленск, города Венгрии. Пал смертью храбрых 5 января 1945 года в бою за Будапешт.

Вторым получил «Золотую Звезду» 15 января 1944 года Сальман Биктимиров, командир эскадрона кавалерийского полка, сформированного в Уфе в составе 112-й Башкирской кавдивизии. Воевал на многих фронтах. В апреле 1944 года после тяжелого ранения вернулся домой, работал в колхозе. Похоронен в родной деревне.

Третьим героем стал 24 марта 1945 года командир пулеметного расчета Хасан Гайсин. После войны пулеметчик был демобилизован, трудился в Мурапталовском совхозе, скончался в 1991 году.

Кстати, пенсионер Харас Биктимиров принес на чаепитие маленькую подушечку, на которой лежали награды отца. На золотой поверхности звезды отражались люстры.

— Мы не можем быть равнодушными к истории предков и самой деревни, — задумчиво говорит сын героя и обращается безадресно, просто в будущее: — Нельзя, чтобы Кинья-Абызово исчезло с карты России по каким-то экономическим причинам. Есть вещи, которые выше экономики.