Ульяновы: отец и сын

Значение Ленина для России — вопрос, который служит предметом острых дискуссий уже не одно десятилетие. Вместе с тем, что бы ни говорили противники его идей, фактом является то, что он — основатель РСФСР и СССР — государств, преемником которых является современная Россия.

По планам Ленина и при его личном руководстве в стране началась электрификация, борьба с неграмотностью, культурная революция, с его именем бойцы Красной армии шли в 1941 году в бой с фашистами.

Однако об этом написано уже очень много.

Сегодня хотелось бы рассказать о том, из какой семьи был этот великий человек.

Откуда «монгольский прищур»?

Род Ленина многонациональный. По матери у него еврейские, а также шведско-немецкие корни. Его дед по матери, Александр Дмитриевич Бланк, выпускник Петербургской медико-хирургической академии, был врачом в Златоусте, сначала — главным лекарем оружейной фабрики, а затем мединспектором госпиталей округа.

Кстати, до революции Златоуст входил в состав Уфимской губернии. Дед Ленина по отцу, крестьянин Николай Васильевич Ульянин — русский, по некоторым сведениям — наполовину из обрусевшей мордвы или чувашей. В юности он был крепостным в селе Андросово Нижегородской губернии, а затем перебрался в Астрахань и занялся там ремеслом портного. Николай Васильевич женился на Анне Алексеевне Смирновой, наполовину калмычке, отсюда у Ленина «азиатские» скулы и «монгольский» прищур. Илья Николаевич Ульянов, так теперь стала звучать их фамилия, был его младшим сыном, поздним ребенком. Отцу было 60 лет при его рождении, и через пять лет Николай Васильевич умер. Семья жила бедно. Илья Николаевич окончил гимназию с серебряной медалью, поступил в университет благодаря финансовой помощи старшего брата Василия. Выбрал Илья Николаевич физико-математический факультет Казанского университета.

Своими блестящими успехами студент Ульянов обратил на себя внимание ректора — гениального математика Николая Лобачевского. Илья Ульянов окончил университет с золотой медалью, и ему прочили научную карьеру, но он пошел работать простым учителем — сначала в Пензенском дворянском институте, при этом бесплатно давая уроки в воскресной школе, затем в гимназии в Нижнем Новгороде, также бесплатно преподавая в женском училище. Причина была в любви к педагогике, к делу образования народа.

Открыл 400 школьных библиотек

Илья Николаевич принадлежал к поколению «шестидесятников» XIX века. Это были молодые люди, родившиеся на рубеже 1820 — 1830-х годов. Лидеры этого поколения — Чернышевский и Добролюбов — родились, соответственно, в 1828 и 1836 годах. В 1869-м И. Н. Ульянов занял должность инспектора народных училищ, а в 1874 году — директора народных училищ Симбирской губернии, дослужился до статского советника, получил потомственное дворянство. Но не ради этого он не жалел ни сил, ни здоровья. Сколько времени провел в пути, трясясь в кибитке по плохим дорогам, в снег и в ненастье, объезжая сельские училища. Некоторые из них были в 400 верстах от Симбирска! Народные училища не финансировались из бюджета, они состояли на балансе у земств. Илья Николаевич добывал деньги, находил учителей, обустраивал школы. Под его руководством было открыто 400 школьных библиотек, построено 150 зданий новых школ, некоторые — по чертежам и сметам самого Ильи Николаевича. А ведь до этого школы в некоторых селах ютились в сараях, даже в сторожках. Количество учащихся за время его пребывания в должности выросло на 20 тысяч человек!

И. Н. Ульянов предлагал симбирским земцам сделать начальное образование обязательным в тех селах, где были школы, но земцы посчитали это нововведение преждевременным. Всеобщее школьное образование ввел по всей России лишь сын Ильи Николаевича — Владимир Ильич, когда стал председателем Совнаркома...

Особое внимание Илья Николаевич уделял образованию тех, кого в империи именовали инородцами. Передовые взгляды И. Н. Ульянова проявились в том, что он одним из первых стал выдвигать идеи создания светских школ на национальных языках — татарском, чувашском, мордовском. Более того, такие школы в Симбирской губернии им были созданы: 38 чувашских, 7 татарских и 42 мордовских. Уровень образования чувашей и мордвы в Симбирской губернии вырос в два раза.

Семья Ульяновых была дружна с чувашским просветителем Иваном Яковлевым. Он в 1870 году даже стал крестным отцом второго сына Ильи Николаевича — Володи.

Илья Николаевич активно поддерживал деятельность Яковлева, помог ему поступить в университет, высылал во время учебы деньги и книги.

Внес Илья Николаевич вклад и в просвещение татар. Он добился открытия в губернии татарско-русских школ (для детишек-татар с преподаванием на двух языках) и русских классов при медресе. Был знаком Илья Николаевич и с Николаем Ивановичем Ильминским — энтузиастом разработки богослужения на татарском языке для крещеных татар и создателем первого кириллического татарского алфавита. Между Ульяновым и Ильминским были теплые отношения. Приехав в Казань, юный Владимир Ильич даже жил две недели в квартире Ильминского. Сам Илья Николаевич был человеком православным. При этом он был резким противником насильственной христианизации и уж тем более — русификации татар.

Илья Николаевич ушел из жизни рано — в 54 года (в том же возрасте и по той же причине — кровоизлияние в мозг — умрет Владимир Ильич). Близкие признавали, что большим ударом для педагога-просветителя было изменение политики министерства. В 1881 году к власти пришел новый император — Александр Третий. Он свернул реформы своего отца. Началась реакция. В сфере образования это выразилось в том, что акцент был перенесен с земских школ на церковно-приходские.

В первый день революции создаётся наркомпрос

Владимир Ильич не стал профессиональным педагогом, но по-своему продолжил дело своего отца. Уже в первый день советской власти, 7 ноября 1917 года, на Втором съезде Советов, где был создан Совнарком, Ленин поставил вопрос о создании комиссариата просвещения и предложил на должность комиссара А. В. Луначарского. В январе 1918 года декретом советской власти был провозглашен светский характер образования. В мае наркомпрос провозгласил, что женщины имеют такое же право на образование, как и мужчины. Наконец, в сентябре 1918 года была создана единая трудовая девятилетняя школа (с двумя ступенями: первая — 5 лет, вторая — 4 года), куда принимали всех детей, независимо от национальности и имущественного положения. Школа была совершенно бесплатной, упор в ней делался на изучение естественных наук, предполагалось развитие у учеников трудовых навыков. Сбылась мечта демократов-шестидесятников XIX века, в том числе и отца Владимира Ильича. За месяц до этого, в августе 1918-го, советская власть открыла двери вузов для всех желающих, «независимо от пола», и объявила, что высшее образование в стране является бесплатным.

В январе 1919 года, в разгар Гражданской войны, когда Колчак и Деникин грозили самому существованию советской России, Ленин готовит постановление СНК о… библиотечном деле! Постановление требует расширить число библиотек и читален, наладить выпуск недорогих книг большими тиражами для народа. Было начато издание общедоступного собрания сочинений Пушкина. Владимир Ильич и здесь продолжил деятельность отца, открывшего 400 школьных библиотек в Симбирской губернии.

Не забывал Ленин и еще об одном завете отца — о национальном образовании. В сентябре 1918 года он подписал Декларацию прав народов России, гарантировавшую свободное развитие всех народов бывшей империи. Наркомпрос, исполняя это требование, выпустил постановление «О школах национальных меньшинств». Были созданы тысячи школ для множества народов и этнических групп с преподаванием на родных языках. Обу­чение в них было бесплатным. Объявлялось, что национальные школы приравниваются к русскоязычным. Башкиры, чуваши, татары, казахи получали образование на родных языках с первого по последний класс, и им вручали такие же аттестаты, как и всем остальным.

Наконец, не будем забывать, что Ленин стоял у истоков российского федерализма. Первой национальной автономией, которая подписала договор с центральной советской властью, была Башкирия, и под этим договором стоит подпись В. И. Ленина.