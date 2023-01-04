Слепая дорога

В единственной в Башкирии школе для слепых и слабовидящих детей 205 воспитанников, 125 из них — уфимцы. Одних на занятия привозят родители, другие живут рядом, на улице Степана Злобина и других близлежащих. Казалось бы, раз близко, значит, удобно. Однако родители утверждают: дорога в школу для многих — сплошная полоса препятствий.

На свой страх и риск

Чтобы не отдавать своего ребенка в интернат, некоторые родители продали свои квартиры в других городах республики и обзавелись жильем в Уфе.

— Мы специально купили квартиру рядом со школой, продав свою в Салавате, когда Элина пошла в первый класс, — рассказывает ее мама Гульнара Хуснутдинова. — Теперь она учится в седьмом классе и до сих пор ходит с тростью и только со мной. Мало того что по дороге приходится преодолевать резкий подъем в гору, так еще часть пути надо идти по проезжей части, по краям которой припаркованы машины жильцов многоэтажек. Правда, после жалоб в администрацию Советского района здесь в этом году появился асфальт. Но тротуар с направляющим ориентиром или бордюром так и не сделали. Летом пройти мешают кусты, зимой — снег, весной и осенью — огромные лужи, и в любое время года — автомобили. По ним наши дети ориентироваться не могут, а если, не дай бог, нечаянно поцарапают их своей тростью? И это единственный путь для тех, кто идет в школу с улицы Бакалинской или добирается от остановки общественного транспорта.

— Мой Артемий уже шесть лет учится в этой школе, — рассказывает Елена Мухачева. — Утром пересекаем Бакалинскую и преодолеваем первое препятствие — крутую лестницу с разными ступенями. Когда ее долго не чистят от снега и льда, она превращается в горку. Затем выходим на проезжую часть и на свой страх и риск идем по дороге, хотя движение здесь утром очень интенсивное. Очень просим райадминистрацию сделать тротуар с бордюром или направляющим ограждением, а лестницу переделать.

Резеда Нуртдинова с сыном Рамзаном переехала в Уфу из Нефтекамска. Два года он учится в коррекционной школе. Дом выбрали по соседству. Но идти в школу непросто: бордюры на тротуарах остались под снегом, поэтому мальчик идет буквально на ощупь, трость не помогает. Ориентируется только на подсказки мамы. А вот перекресток улиц Злобина и Акназарова. Здесь есть знаки, предупреждающие о незрячих пешеходах. Но автомобили несутся к повороту, не сбрасывая скорости. Кроме того, обзор с левой стороны водителям закрывает широко разросшийся кустарник. В утренней темноте пешехода можно и не заметить. Одажды Рамзан вышел на проезжую часть, поскользнулся на льду и упал. Хорошо, что водитель заметил группу людей на краю дороги и предусмотрительно остановился.

— Сын давно хочет ходить в школу самостоятельно, но это невозможно, — говорит Резеда Нуртдинова. — У нас только к уборке двора нет вопросов — всегда чистят снег.

А вот тротуары и дороги чаще всего завалены. Нам-то, зрячим, ходить тяжело. А что говорить о слепых?

Закон не писан

Когда в ноябре Общественная палата республики проводила интернет-опрос «Насколько безопасна дорога ребенка в школу?», от родителей учащихся коррекционной школы № 28 поступило коллективное обращение: дорога к школе опасна, зимой ее не чистят от снега и не посыпают песком скользкие участки.

Кстати, всего по республике было принято около шести тысяч подобных жалоб. Член Общественной палаты РБ Рита Некрасова объяснила, что теперь проходят выборочные рейды. Общественники выезжают туда, где накопилось много проблем с безопасностью, и решают их с помощью ответственных за это организаций и ведомств.

— Где-то нет освещения, где-то — дорожных знаков, а здесь проблем очень много, ведь речь идет о незрячих и слабовидящих детях, которым еще сложнее добираться до школы, — говорит Рита Некрасова.

По словам замдиректора интерната Гузель Мурзагильдиной, идти от школы до остановки у «Ашана» слепой самостоятельно не может. Вдоль тротуара не установлены направляющие ориентиры, и ребенок может упасть или на дорогу, или в овраг у дома. А на перекрестке Акназарова и Злобина автомобили не пропускают пешеходов, хотя есть знаки.

— Санитарные правила и нормативы, строительные правила и нормативы для маломобильных лиц существуют, — говорит она. — Они должны выполняться и без наших писем и обращений. Пути следования от остановки общественного транспорта до школы должны быть безопасными, свободными, прямыми, ничем не перекрываться. А если это школа для слепых детей, то должны соблюдаться нормативы: направляющие, окрашенные в контрастные цвета (красный, желтый) и звуковые ориентиры, должен быть дорожный знак «слепые пешеходы», рельефные плитки, которые не скользят зимой. Должны быть бордюры высотой 15 см, чтобы незрячий мог положить на бордюр трость и идти, ориентируясь на нее. Самая главная наша проблема — школа находится под горой, и уборка снега должна быть системной, а не от случая к случаю.

— Вот здесь подо льдом и снегом керамическая плитка, она не всесезонная, скользит, здесь уже многие падали, получали переломы, — прокомментировал ситуацию член Общественной палаты РБ, инвалид по зрению адвокат Булат Сафин. Он протестировал и опасную лестницу на склоне улицы Бакалинской, поднявшись по ней с тростью. Ночью коммунальщики почистили ее от снега и посыпали песком, поэтому особых трудностей не было. На дорогах и подъездах к школе также снег убрали, а ледяные тротуары и спуски посыпали песком. А вот тактильная плитка, которая является для слепых людей ориентиром для выхода на проезжую часть, осталась под снежным накатом.

Булат Сафин объяснил, что нет смысла тратить бюджетные деньги на тактильную плитку, если никто эти участки не чистит. У незрячего человека ориентиры — звук и тактильные ощущения. Такая плитка нужна для того, чтобы нащупать ее тростью, понять направление линий и переходить дорогу перпендикулярно, а не наискосок и попасть ровно на тротуар напротив.

КОММЕНТАРИИ

Ришат ИСМАГИЛОВ, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Советского района Уфы:

— В ноябре мы установили ограждения возле домов № 149 и № 153 по улице Менделеева. По поводу ограждения от проезжей части на улице Менделеева запланировали совещание совместно с ГИБДД, управлением коммунального хозяйства, администрацией города. В случае положительного решения весной ограждения установим. Что касается уборки снега, силами службы по благоустройству Советского района (это 45 единиц техники и 10 дорожных рабочих) очистили улицы, обработали тротуары. Работу продолжим. Все поднятые проблемные вопросы взяты на контроль администрацией района. Кустарники, которые мешают, удалим.

Рита НЕКРАСОВА, член ОПРБ:

— По итогам выезда в Уфимскую коррекционную школу-интернат № 28 для слепых и слабовидящих детей Общественная палата РБ направит акт в администрацию Советского района Уфы, а также в управление коммунального хозяйства города. В документе будут отражены рекомендации по устранению всех факторов, негативно влияющих на безопасность детей, в том числе недостаточную уборку снега и льда на прилегающей к школе территории. Будет сделан акцент на пешеходных дорожках, недостатке парковочных мест для родителей учащихся, отсутствии тротуаров, необходимости установки знака «Уступи дорогу» на подъеме возле школы, потребности в устойчивых поручнях на тропе к школе, обустройстве дополнительного «лежачего полицейского» возле светофора на перекрестке Обская — Злобина или камеры, благодаря которой водители снижали бы скорость. Следует и вырубить куст, который закрывает обзор водителям на перекрестке возле школы, из-за чего возникают аварийные ситуации.