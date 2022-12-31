Великолепный Белогор

По Восточному календарю, прочно вошедшему в нашу жизнь, 2023-й — год Кролика или Кота. Кролик, конечно, животное милое, но кот перед ним имеет явный приоритет: по количеству пушистых мурлык Россия занимает первое место в мире.

Поэтому выбор перед нами не стоял: накануне Нового года мы отправились туда, где живут совершенно потрясающие кошки — курильские бобтейлы. Животные чисто нашей, российской породы не только впечатляюще красивы, но и очень умны.

Ну а об их доброжелательном отношении к людям можно складывать легенды.

Знак свыше

Питомник курильских бобтейлов расположился в стильном коттедже в одном из поселков под Уфой. Нужный дом мы нашли сразу по флюгеру на крыше: это был черный кот. Но самое интересное, что флюгер остался от прежних владельцев дома, и при покупке новые хозяева кота сначала не заметили. Видимо, это был знак свыше.

Прямо у порога нас встречают хозяйка питомника Валентина Гареева и ее питомец со звучным именем Белогор — порода-то российская, такие и имена. Пушистый красавец сразу начинает «разговаривать», реагируя на каждую фразу.

— Наш питомник «Из Беловодья» имеет название как бы сказочное, но с намеком на реку Белую. Поэтому котятам, нашим выпускникам, стараюсь давать традиционные имена. Вот, допустим, одного котенка назвали Коловрат. Забирая его, хозяева сначала хотели поменять имя, но через сутки убедились, что оно ему очень подходит.

Помимо Белогора, в доме живет его титулованный отец, чемпион мира по имени Федор.

— Федор был лучшим в России и в породе по итогам 2016 года, он единственный из курильских бобтейлов имеет титул Iron Olimpic Master. Его можно получить на специальной кошачьей олимпиаде, где соревнуются победители рейтингов. Кроме того, он был третьим лучшим взрослым котом среди всех пород — этот титул он получил единственный среди курилов. Федора, правда, уже проводили на почетную пенсию, и инициативу перехватил Белогор — теперь он лучший в породе и второй среди лучших взрослых животных в России и в мире. А еще он очень любит людей и легко идет на контакт, — поясняет Валентина.

Последнее мы тут же ощущаем на себе: Белогор далеко от нас не уходит и дает себя гладить, а отвлекается разве что на птичек, для которых повесили кормушки за окном. Для кота это своего рода «телевизор».

В питомнике несколько кошек, но они живут отдельно от котов. Это позволяет контролировать рождаемость: работа идет по программе. При этом за «валом» здесь не гонятся, скорее наоборот.

— К разведению я отношусь очень серьезно. Кошка должна отдохнуть, восстановиться. Как правило, рожает она раз в год, а иногда и реже. Обычно за год у нас бывает три помета, но нынче был только один. Родилось шесть котят, последний из которых завтра уезжает к хозяевам, — отмечает Валентина Гареева.

Котенку Храбрику уже полгода, но здесь не торопятся побыстрее всех раздать.

— По Башкирии начинаю отдавать котят в три месяца, за ее пределы — не раньше четырех. Они должны быть полностью привиты от вирусов, от бешенства. И если едут не в разведение, а просто любимцами, обязательно их стерилизуем или кастрируем, — поясняет она.

Храбрик, кстати, будет жить в Челябинской области. А вообще котята разъезжаются по всей России, вплоть до Архангельска, а самый «дальний» отправился в Сан-Франциско.

Где точить когти

Кошками Валентина Гареева начала заниматься по воле случая.

— Кошек у меня никогда не было, даже в детстве. Были собачки — малые пудели. Когда они ушли, я загрустила, ведь это были члены семьи. Ну и стала думать, кого завести — ведь хочется, чтобы в доме было животное. Интересовалась разными породами, пока не узнала о курильских бобтейлах — по характеру они нечто среднее между кошками и собаками. И когда мы летели из Хабаровска, то остановились в Новосибирске и взяли у заводчицы Федора, — рассказывает хозяйка питомника.

В Уфе об этой породе тогда мало кто знал, а увидев, удивлялись — ой, кот без хвоста. Между тем у курилов он есть, но короткий и изогнутый. При этом хвосты не повторяются, у каждого животного он свой, как отпечатки пальцев.

Есть у породы и другие особенности. Коты, например, намного крупнее кошек — первые весят шесть килограммов, вторые около четырех. Цвет может быть разный: красный (обычно их называют рыжими), мраморный, «серебро». Короткошерстные или длинношерстные, они компактные по длине, с высокими лапами. А Белогор — он биколор, и цвет его называется черный мраморный.

— Сейчас люди начали активно интересоваться этой породой. Про разведение мне сначала говорила заводчица, у которой мы брали Федора. Я отказалась, но когда начали участвовать в выставках, мне посоветовали этим заняться в клубе, — вспоминает Валентина. — Я не хотела, поскольку это большая ответственность. Когда появляются котята, у тебя как будто начинается декретный отпуск. Во-первых, надо присматривать за мамой, чтобы хорошо питалась. Во-вторых, котят ко всему надо приучать — прежде всего к тому, чтобы ели любой корм.

В питомнике животных учат питаться правильно: в меню мясо и мясные миксы (это желудочки, сердечки, шеи, головы, чтобы они грызли, тренировали зубы), творог, сухие корма. Влажный корм используют только как лакомство. Ну а еда со стола — это вообще не для кошек.

Котят учат, где точить когти (мебель в доме, кстати, целая), ездить на машине, не бояться воды. Вот, например, видео, где Белогор сидит на стульчике и совершенно спокойно относится к тому, что его поливают душем и намыливают. Чтобы добиться этого, котенку уже в месяц мочат ножки, ставят миску с водой и игрушками.

Заводчики немало поработали и над характером курилов. Если раньше на выставке они могли и поцарапать, то сейчас такого нет.

— Курильские бобтейлы легко идут на контакт, дружат и охотно играют с детьми. На улице их можно выгуливать на шлейке, как собаку. Они прекрасно ездят на машине или на поезде, летают в самолете. Дома они всегда рядом, но на коленях обычно не сидят. Когда я захожу в дом, Белогор бежит ко мне со всех лап, забирается на руки и пытается вылизать лицо, ему обязательно надо пообниматься. Старший кот спит рядом с нами, это его привилегия. Ложится рядом и мурчит, пока не уснешь, — замечает Валентина.

А еще курилы — хорошие отцы, они воспитывают котят, вылизывают и ухаживают за ними, играют в прятки и в догонялки. А в доме у кошек за всеми присматривает старшая. Если что не так, она может подойти и дать подзатыльник.

— Рейтинг у кошки повышается, если она беременна или у нее котята. При маме нельзя ругать другую кошку — она подбегает к ней и начинает бить ее лапой. Но драк между питомцами не бывает, — поясняет Валентина Гареева.

Со стола не гоняют

Тем временем Белогор запрыгивает на кухонный стол и вальяжно на нем устраивается. Ничего себе, ему все можно, удивляемся мы.

— Выставочных котов мы со стола не гоняем, — поясняет Валентина. — Потому что на выставках их показывают именно на столе. Он не должен бояться, что его прогонят, поэтому на эти вольности мы смотрим спокойно. Если на выставке рядом стоит другой кот, Белогор на него не реагирует — порядки он знает. Но если вдруг, не дай бог, чужой кот проникнет во двор, то ему несдобровать — территория тщательно охраняется.

Заметим здесь же, что всевозможные кубки, заработанные котами на престижных выставках, занимают в доме большущий стеллаж. И это еще не все награды, а только самые значимые.

Еще Белогор очень любит мобильный телефон: если вдруг он пропал, то ищи под котом, улыбается Валентина.

Ну а кошкам, когда людей рядом нет, включают радио. От нас в домик спряталась только одна, Утеша, у которой репутация трусишки. Зато Чаруша, мама Храбрика, подошла сразу и подставила голову, чтобы погладили. Миниатюрная красотка Ева, которую, кстати, привезли из Крыма, вообще не испугалась камеры и позволила себя сфотографировать.

На прощание просим дать советы тем, кто только думает завести кошку.

— Нет человека, который не любит кошек, он просто еще не нашел свою. Это может быть беспородная уличная кошка, и она станет тебе самым лучшим другом. Или породистая, но тут надо смотреть, какая тебе ближе по характеру. Вот, например, красивая бенгальская — но она очень говорливая. Пушистый перс не особенно активен: где его положили, там и взяли. А курилам необходимо общение, они вместе с тобой делают все дела, — поясняет Валентина. — Если же сравнивать собак и кошек, то первые дают любовь, а вторые ее получают. С курилами нечто среднее: и от них любовь получаем, и сами любим их.

Кошка все прекрасно понимает, разве что не разговаривает, утверждает хозяйка питомника. Но у нее есть одно преимущество: не надо гулять, как с собакой, в любую погоду, а можно посидеть дома.

Ну и последнее: Белогор действительно стал символом наступающего 2023 года. Он попал на обложку и одну из страниц календаря, который выпустил журнал «Друг» в честь 30-летия аборигенной русской породы. Так что мы можем гордиться: федеральное издание о животных по достоинству оценило нашего кота.

КСТАТИ

Фелинологическая федерация РБ оказывает большую помощь беспородным животным, хотя и не афиширует это. Например, усилиями заводчиков были спасены шестнадцать кошек, оставшиеся после смерти пожилой хозяйки.

Всех вывезли, стерилизовали, пристроили.

Члены клуба также приняли участие в спасении кошки из Мариуполя, которую подобрал один из наших бойцов. С просьбой помочь в этом деле обратились московские волонтеры. В результате животное было доставлено в республику и передано его супруге.