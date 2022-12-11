Мы вас не бросим

В начале октября в службу социальных координаторов Янаула поступил звонок: Зульхиде Исмагиловне Мухаметовой нужна помощь.
— Выехав к ней, мы узнали, что ее сын гвардии капитан Асхат Мухаметов погиб при исполнении воинского долга на Украине, — рассказала социальный координатор Рузиля Чиркова. — Выяснилось, что Зульхида-апа инвалид 3 группы, ей тяжело передвигаться, болят колени. Живет одна в благоустроенной квартире. На предложение по оказанию социальных услуг на дому она, конечно, согласилась. Теперь за ней закреплена Алсу Камаева, социальный работник с многолетним стажем. Она посещает подопечную два раза в неделю: приносит продукты и лекарства, помогает оплатить жилищно-коммунальные услуги, делает влажную уборку в квартире.
О сыне Зульхиды Исмагиловны недавно писала газета «Янаульские зори». Как сообщает автор материала Раушания Гарифуллина, 22 сентября гвардии капитан Асхат Мухаметов, с первого дня специальной военной операции командовавший танковым взводом, получил под Херсоном тяжелое ранение в голову и руку. Его прооперировали в Мелитополе, а затем переправили в госпиталь Севастополя. Но в сознание он так и не пришел… 30 сентября его не стало.
За мужество и героизм, исключительную самоотверженность в служении Родине Асхат Мухаметов посмертно награжден орденом Мужества. Похоронен на родине матери в Дюртюлинском районе. У него остались жена и двое маленьких детей.
На 5 декабря в республике нуждающимися в оказании социальных услуг признаны 12 семей мобилизованных из различных городов и районов. Социальная помощь оказывается матерям мобилизованных, пока их сыновья несут службу в зоне специальной военной операции.
Гюзель ИБРАГИМОВА, пресс-служба Республиканского центра социального обслуживания населения.
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Также эта категория пожилых граждан может в первоочередном порядке претендовать на устройство в дома-интернаты для престарелых, в том числе временно.