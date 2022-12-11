Мы вас не бросим

В начале октября в службу социальных координаторов Янаула поступил звонок: Зульхиде Исмагиловне Мухаметовой нужна помощь.

— Выехав к ней, мы узнали, что ее сын гвардии капитан Асхат Мухаметов погиб при исполнении воинского долга на Украине, — рассказала социальный координатор Рузиля Чиркова. — Выяснилось, что Зульхида-апа инвалид 3 группы, ей тяжело передвигаться, болят колени. Живет одна в благоустроенной квартире. На предложение по оказанию социальных услуг на дому она, конечно, согласилась. Теперь за ней закреплена Алсу Камаева, социальный работник с многолетним стажем. Она посещает подо­печную два раза в неделю: приносит продукты и лекарства, помогает оплатить жилищно-коммунальные услуги, делает влажную уборку в квартире.

О сыне Зульхиды Исмагиловны недавно писала газета «Янаульские зори». Как сообщает автор материала Раушания Гарифуллина, 22 сентября гвардии капитан Асхат Мухаметов, с первого дня специальной военной операции командовавший танковым взводом, получил под Херсоном тяжелое ранение в голову и руку. Его прооперировали в Мелитополе, а затем переправили в госпиталь Севастополя. Но в сознание он так и не пришел… 30 сентября его не стало.

За мужество и героизм, исключительную самоотверженность в служении Родине Асхат Мухаметов посмертно награжден орденом Мужества. Похоронен на родине матери в Дюртюлинском районе. У него остались жена и двое маленьких детей.

На 5 декабря в республике нуждающимися в оказании социальных услуг признаны 12 семей мобилизованных из различных городов и районов. Социальная помощь оказывается матерям мобилизованных, пока их сыновья несут службу в зоне специальной военной операции.

Гюзель ИБРАГИМОВА, пресс-служба Республиканского центра социального обслуживания населения.

ВАЖНО

Бесплатные социальные услуги в нашей республике предоставляются родителям мобилизованных (либо бывшим законным представителям), имеющим инвалидность или достигшим общеустановленного пенсионного возраста. Это помощь по дому, стирка, уборка, уход за лежачим больным.

Также эта категория пожилых граждан может в первоочередном порядке претендовать на устройство в дома-интернаты для престарелых, в том числе временно.

Для признания нуждающимися в получении социальных услуг семьям мобилизованных следует обратиться в службу социальных координаторов своего района или города.

Список социальных координаторов республики здесь: http://rcson.mintrudrb.ru/posts/204348.