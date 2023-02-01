Почувствовать «Импульс университета»

В Акселераторе обучались 400 студентов из УУНиТ, УГНТУ, БГАУ, БГМУ и БГПУ им. М. Акмуллы. Ребятам предлагалось выбрать одну из сфер молодежной политики: инициативы, наставничество, евразийское сотрудничество, патриотизм и молодежные объединения. В течение месяца они слушали лекции, участвовали в мастер-классах, учились грамотно оформлять и презентовать свои проекты, консультировались с экспертами, а том числе и всероссийскими.

В итоге 35 команд вышли на защиту своих проектов, а 18 из них прошли отбор и получат грантовую поддержку на осуществление идей. Финансируют проекты управляющая компания НОЦ РБ (20 процентов) и университеты (80 процентов). Общая сумма грантов составила более семи миллионов рублей. Первое место по количеству победителей занял Уфимский университет науки и технологий (9 проектов), на втором – УГНТУ (6), по одному победному проекту – у БГАУ, БГМУ и Акмуллинского университета.

- Акселератор социальных проектов мы запустили исходя из того, что соответствует сегодня жизни студентов, их потребностям, - прокомментировал советник главы РБ по вопросам науки Руслан Казыханов. - Мы рассчитываем, что 18 проектов-победителей будут реализованы в ближайшем полугодии, а ребята смогут уверенно отвечать за них, «набивать шишки» и максимально прочувствовать реализацию. Желаю студентам научиться жить проектной логикой - это перестраивает разум, заставляет ощущать проект кончиками пальцев и понимать, куда идет рынок и потребители. Вы сможете понимать, на что нужно сделать ставку в работе. Такой опыт нарабатывается только в ходе социального проектирования и обучения.

Руслан Казыханов отметил, что проектная работа в рамках Акселератора позитивно скажется и на самих студентах, и на тех, кто примет участие в их проектах, и на самих университетах, и на всей республике.

А вот, что рассказали об Акселераторе и своих проектах сами победители:

- С проектной деятельностью мы сталкивались в университете давно, но такого конкурса с серьезным финансированием, с участием экспертов в Башкирии раньше не было, - поделился впечатлениями магистрант УГНТУ Тимур Идрисов. – Для нас это очень большой толчок в развитии, возможность творить. Надеюсь, что подобные мероприятия у нас продолжатся, и выражаю благодарность Евразийскому НОЦ за возможность осуществить наши идеи!

Проект, который представили на Акселераторе Тимур и его команда, - медиафорум ПФО «Нужный момент». Ребята планируют пригласить из университетов всех 14 субъектов Приволжского федерального округа 100 студентов-«медийщиков», и в течение четырех дней обучать их премудростям написания контента, фото- и видеосъемки, продвижения в интернете и соцсетях.

Опыт в этом деле у уфимских студентов имеется: Тимур еще в школе интересовался сферой медиа, в университете занимался этим с первого курса, а в сентябре прошлого года вместе с единомышленниками принял участие во всероссийском медиафоруме «Точка сбора» для студенческих СМИ. Там команда из Башкирии заняла 6 место и вернулась домой, заряженная на большие перемены. В УГНТУ ребята основали новый медиацентр, и когда узнали об Акселераторе студенческих проектов, поняли, что это возможность поделиться своими знания с медиакомандами других вузов.

Ребята надеются провести медиафорум этой весной.

Денис Нагимов, студент факультета авионики, энергетики и инфокоммуникаций УУНиТ, рассказывает, что с первого курса активно участвовал в вузовских мероприятиях, а потом и сам начал их организовывать: писал небольшие сценарии для видеороликов, «Студенческой весны», а потом пришла идея создать собственный… мюзикл.

Сценарий к трехчасовому спектаклю написал сам, сам же его и ставит в качестве режиссера. Актеры – студенты родного вуза и других университетов города. Кастинг прошел в декабре прошлого года, и сейчас ребята активно репетируют, надеясь, что постановку зрители увидят в апреле. А грант, полученный благодаря Акселератору, поможет приобрести ткани для костюмов, звуковое оборудование, создать декорации и провести другие необходимые приготовления.

Мюзикл «Такт», сценарий к которому написал Денис, - это антиутопия, рассказывающая о мире без эмоций, где люди борются за то, чтобы их вернуть. Подробности автор пока держит в секрете.

Фото: из архива студентов.