Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР)
Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г. Газета «Республика Башкортостан». Издательство «Республика Башкортостан»
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Возрастная категория издания 18+
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Гюзель Раифовна НАБИЕВА email: nabieva.g@rbsmi.ru
Приёмная: +7 347 272-02-03