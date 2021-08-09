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Наши реквизиты

Полное наименование организации: Республиканский информационный центр -
филиал государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан
Издательский дом «Республика Башкортостан»

 Краткое наименование организации: Республиканский информационный центр - филиал ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан»

Организационно-правовая форма: Филиал государственного унитарного предприятия

Адрес юридический и почтовый
450079, РБ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13

ИНН 0278066967
КПП 027843012
ОГРН 1020203229892
ОКПО 44170186
ОКАТО 80401390000
ОКОГУ 2300232
ОКТМО 80701000001
ОКВЭД 58.13.1
ОКФС/ОКОПФ 13/30002
Наименование банка
БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г. Уфа
Расчетный счет
40602810306000000166
Корреспондентский счет
30101810300000000601
БИК
048073601
ФИО директора филиала, 
Давлетбаков Айнур Хасанович, электронныйадрес davletbakov.a@rbsmi.ru
ФИО старшего бухгалтера организации, номер его телефона,
Халфина Нина Владимировна
Тел. 272-17-80, электронный адрес xalfina.n@rbsmi.ru

Адрес электронной почты
buhrb2721780@yandex.ru
resbash@yandex.ru

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

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Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

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Телефон
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Эл. почта
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Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
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