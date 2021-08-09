Полное наименование организации:
Республиканский информационный центр -
филиал государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан
Издательский дом «Республика Башкортостан» Краткое наименование организации:
Республиканский информационный центр - филиал ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан»Организационно-правовая форма
: Филиал государственного унитарного предприятияАдрес юридический и почтовый
450079, РБ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13
ИНН
0278066967КПП
027843012ОГРН
1020203229892ОКПО
44170186ОКАТО
80401390000ОКОГУ
2300232ОКТМО
80701000001ОКВЭД
58.13.1ОКФС/ОКОПФ
13/30002Наименование банка
БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г. УфаРасчетный счет
40602810306000000166Корреспондентский счет
30101810300000000601БИК
048073601ФИО директора филиала,
Давлетбаков Айнур Хасанович, электронныйадрес davletbakov.a@rbsmi.ruФИО старшего бухгалтера организации, номер его телефона,
Халфина Нина Владимировна
Тел. 272-17-80, электронный адрес xalfina.n@rbsmi.ru
Адрес электронной почтыbuhrb2721780@yandex.ruresbash@yandex.ru