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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Гюзель Раифовна НАБИЕВА
email: nabieva.g@rbsmi.ru
Приёмная: +7 347 272-02-03
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
Заведующая Тел.: Тел.: +7 347 273-88-26
Тел. отдела рекламы: Тел.: +7 347 273-45-21
email: gazrb@mail.ru
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РЕДАКТОРА
Индира Винеровна КВЯТКОВСКАЯ
Тел.: +7 347 272-72-29
email: indirareklama@mail.ru
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РЕДАКТОРА
Владимир Николаевич ОГОРОДНИКОВ
Тел.: +7 347 273-27-21
Ответственный секретарь
Елена Александровна ГРЕЗНЕВА
Тел.: +7 347 273-47-32
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Редактор сайта
Надежда Романовна ТЮНЁВА
Тел.: +7 347 273-36-86
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Заведующий компьютерным отделом
Сергей Геннадьевич ЛАПУКА
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ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ
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Ильдар Анварович АХИЯРОВ
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Татьяна Леонидовна КРУГЛОВА
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ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Галина Петровна ТРЯСКИНА
Заведующая
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ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ
Елена Юрьевна ШАРОВА
Заведующая
Тел.: +7 347 272-97-53
email: elena_sharova_07@mail.ru
ОТДЕЛ НОВОСТЕЙ
Бакалинский, Октябрьский, Туймазинский, Чекмагушевский и Шаранский районы,
Алексей Борисович ШИЛЬНИКОВ
Собкор+7 34782 7-84-74 email: Shilnikov-t@mail.ru
город Агидель, город Нефтекамск. Калтасинский, Татышлинский, Янаульский районы
Андрей Александрович НИЧКОВ
Собкор Тел.: +7 34778 3-57-21
Белорецкий и Учалинский районы,
Аниса Робеспьеровна ЯНБАЕВА
Собкор Тел.: +7 34791 6-85-95
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ОТДЕЛ ПОДПИСКИ
Владимир Борисович ГОРЯЧЕВ
Руководитель Тел.: +7 347 272-13-54 email: volodya.goryachev@yandex.ru
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