+18 °С
Облачно
Подписаться на Google НовостиПодписаться на Яндекс Новости

Наши контакты

450079 Уфа, 50-летия Октября 13,

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Гюзель Раифовна НАБИЕВА
email: nabieva.g@rbsmi.ru 
Приёмная: +7 347 272-02-03

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ

Заведующая Тел.: Тел.: +7 347 273-88-26
Тел. отдела рекламы: Тел.: +7 347 273-45-21
email: gazrb@mail.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РЕДАКТОРА
Индира Винеровна КВЯТКОВСКАЯ
Тел.: +7 347 272-72-29
email: indirareklama@mail.ru 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РЕДАКТОРА
Владимир Николаевич ОГОРОДНИКОВ
Тел.: +7 347 273-27-21

Ответственный секретарь
Елена Александровна ГРЕЗНЕВА
Тел.:  +7 347 273-47-32

Сетевое издание «РесБаш» Сайт "ResBash.ru"
Редактор сайта
Надежда Романовна ТЮНЁВА
Тел.: +7 347 273-36-86
email: tyuneva@mail.ru

Заведующий компьютерным отделом
Сергей Геннадьевич ЛАПУКА
Тел.: +7 347 272-69-57
email: lapuka@ya.ru

ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ
Тел.: +7 347 273-88-10

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ
Ильдар Анварович АХИЯРОВ
Заведующий
Тел.: +7 347 272-47-05
email: ahiarov@rambler.ru

Ринат Баянович ФАЙЗРАХМАНОВ
Спецкорреспондент

Тел.: +7 347 272-85-04
Татьяна Леонидовна КРУГЛОВА
Корреспондент 

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Галина Петровна ТРЯСКИНА
Заведующая 
Тел.: +7 347 272-97-53

email: trask-g@mail.ru

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ
Елена Юрьевна ШАРОВА
Заведующая 
Тел.: +7 347 272-97-53
email: elena_sharova_07@mail.ru

ОТДЕЛ НОВОСТЕЙ
Бакалинский, Октябрьский, Туймазинский, Чекмагушевский и Шаранский районы,
Алексей Борисович ШИЛЬНИКОВ

Собкор+7 34782 7-84-74 email: Shilnikov-t@mail.ru


город Агидель, город Нефтекамск. Калтасинский, Татышлинский, Янаульский районы
Андрей Александрович НИЧКОВ

Собкор Тел.: +7 34778 3-57-21


Белорецкий и Учалинский районы,
Аниса Робеспьеровна ЯНБАЕВА

Собкор Тел.: +7 34791 6-85-95

ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ
Альберт Нильевич ЗАГИРОВ

ОТДЕЛ ПОДПИСКИ
Владимир Борисович ГОРЯЧЕВ

Руководитель Тел.: +7 347 272-13-54  email: volodya.goryachev@yandex.ru

Для интернет-изданий прямая активная гиперссылка обязательна.

Позиция редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.
Обязательной переписки редакция не ведет и рукописи не возвращает.
Возрастная категория читательской аудитории 12+.

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
resbash@yandex.ru
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика