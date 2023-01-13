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Вчера, 14:05

От лица земляков-кугарчинцев простился с Муртазой Рахимовым Венир Азнагулов

«Перечислять заслуги и достижения Муртазы Губайдулловича у руля республики – не хватит сотен страниц летописи, многотомной энциклопедии. Он всю свою жизнь посвятил нашему народу, очень любил родной край и чувствовал личную боль и ответственность за судьбу Башкирии и России», рассказал «Республике Башкортостан» бывший глава Кугарчинского района, многолетний руководитель секретариата Госсобрания республики  Венир Азнагулов.

От лица земляков-кугарчинцев простился с Муртазой Рахимовым Венир Азнагулов
От лица земляков-кугарчинцев простился с Муртазой Рахимовым Венир Азнагулов

- Муртаза Рахимов приложил громадные усилия, чтобы объединить народы Башкирии в непростые годы становления новой государственности России. Он был прагматичным дальновидным политиком, и когда принимал решения, то они определяли судьбу родного края на десятилетия вперед. Помните, что он сохранил в свое время колхозы и совхозы, таким образом, сохранив и укрепив сельское хозяйство Башкирии. Будучи главой района, я вместе с другими руководителями муниципалитета часто обращались ь к Муртазе Рахимову, и всегда получили поддержку, - не скрывает печальных эмоций Венир Галимьянович.

- Посмотрите, как при Муртазе Губайдулловиче изменились  сельские населенные пункты – от газа, школ, медучреждений до домов культуры. Был у него такой пунктик – чтобы в год не менее 30 школ строились в городах и районах Башкирии. Мы не забудем его никогда – он создал прочный фундамент для дальнейшего развития и процветания нашей республики. Нам будет не хватать его - нашего старшего брата, советчика и помощника. Кугарчинский район скорбит. Спи спокойно, дорогой Муртаза Губайдуллович, пусть земля будет тебе пухом, - сказал Венир Азнагулов.

 

Фото Раиф БАДЫКОВ.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:венир азнагуловкугарчинский районпрезидент муртаза рахимовпрощание
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