25 Февраля , 10:28

ЖКХ Башкирии обновляется: совокупные инвестиции превысят 10 миллиардов рублей

Жилищно-коммунальная структура республики обновляется высокими темпами, опираясь на многоканальную систему финансирования. Только на 2026 год в рамках одного лишь федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» на модернизацию ЖКХ заложено более 1 млрд рублей, из которых 695,1 млн поступит из федерального бюджета. Одновременно с этим ресурсоснабжающие организации направят на развитие сетей свыше 3,8 млрд рублей внебюджетных инвестиций в рамках 65 инвестпрограмм, охватив 34 муниципалитета.

ЖКХ Башкирии обновляется: совокупные инвестиции превысят 10 миллиардов рублей

По словам заместителя руководителя Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ республики, председателя комиссии Общественной палаты РБ по инфраструктурному и территориальному развитию, вопросам безопасности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Александра Волкова, «в 2026 году ЖКХ Башкортостана демонстрирует уверенный рост благодаря эффективной многоканальной модели финансирования».

«Совокупный объем вложений в модернизацию инфраструктуры превысит 10 млрд рублей за счет федеральных средств, внебюджетных инвестиций ресурсоснабжающих организаций и механизмов государственно-частного партнерства, – отметил эксперт. – Ключевой акцент сделан на обновление систем водоснабжения — здесь запланирована основная часть работ: 23 капитальных ремонта и три новых строительства. Параллельно стартует 41 мероприятие в сферах водоотведения и теплоснабжения. Они включают капитальный ремонт 35 объектов и строительство или реконструкцию шести объектов. Также в списке работ значится обновление систем водоотведения (9 ремонтов и 2 реконструкции) и теплоснабжения (3 ремонта и 1 новый объект)».

Отдельного внимания, по мнению Александра Волкова, заслуживает использование механизма списания задолженности региона перед федеральным центром. «Высвобожденные 4,3 млрд рублей позволят реализовать 18 проектов до 2028 года, – считает он. – Уже в 2026 году на эти цели направят 1,5 млрд рублей. Такая системная работа свидетельствует о комплексном подходе к обновлению инфраструктуры и создает базу для устойчивого развития отрасли».

Фото: Пресс-служба ОП РБ.

 

 

Автор: Гузель РЕАНОВА
