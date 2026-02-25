Жителям Башкирии напомнили о переносе сроков оплаты «коммуналки»

Платить за предыдущий месяц можно будет до 15-го числа текущего месяца. Сейчас предельным сроком внесения платы является 10-е число.

Также изменились сроки направления платежных документов: они должны поступить жильцам не позднее 5-го числа, а не 1-го, как сейчас.

При этом срок представления показаний приборов учета не изменится: это по-прежнему нужно будет делать до 25-го числа.

Поскольку изменения вступают в силу с 1 марта, счета за февраль оплачиваются по старым правилам — до 10 марта. А вот за март можно будет платить до 15 апреля.