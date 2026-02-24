В Башкирии за минувшую неделю произошло четыре коммунальные аварии

Аварийные отключения произошли 16, 17 и 19 февраля. Первое – в Уфе по улице 8 марта в одном из многоквартирных домов из-за повреждения трубопровода без воды на 21 час остались 524 жителя.

Второе – также в Уфе по улице 50 лет Октября по причине повреждения теплоносителя без отопления почти на шесть часов оказались 46 многоквартирных домов, в которых проживают 12 тыс. 936 человек.

Третья коммунальная авария произошла в селе Серафимовском Туймазинского района, где по причине повреждения теплоносителя без отопления на девять часов остались 729 жильцов 10-ти многоквартирных домов.

И четвертый инцидент произошел в городе Туймазы: на улице Мичурина в одном из многоквартирных домов, где проживают 50 человек, из-за неполадок с трубопроводом на протяжении тридцати с лишним часов не было холодной воды.

«Всего за прошедшую неделю в республике было зафиксировано 57 технических инцидентов, устранение которых было завершено в пределах нормовремени. Под отключением подачи ресурсов оказались 248 жилых домов, где проживают 61 319 человек. По всем отключениям ремонтные работы завершены и подача ресурсов полностью возобновлена», – сообщила министр.

Также спикер сообщила о ситуации с уборкой снега в республике. За минувшую неделю в регионе были задействованы 1 849 единиц спецтехники и 3 253 дворника.

Глава республики Радий Хабиров заметил, что, если в прошлом году Башкирия имела лучшие показатели по системе «Инцидент менеджмент» и занимала второе место, то теперь скатилась на 83 и 84 места.

«Я не могу сказать, что изношенность нашей системы ЖКХ в разы хуже, чем в других регионах. Среди них есть и такие, где очень долго не вкладывались средства в инфраструктуру жилищно-коммунального хозяйства. А мы миллиарды туда вкладываем», – подчеркнул глава республики и поручил ответственным чиновниками разобраться в ситуации.

Скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.