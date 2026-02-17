0 °С
17 Февраля , 14:52

В Уфе восстановили теплоснабжение на всех объектах

На 14.30 отопление и горячее водоснабжение полностью восстановлено, сообщили в управлении гражданской защиты города.

Галина ТРЯСКИНА.
Фото: Галина ТРЯСКИНА.

Гидравлический и температурный режимы тепловых сетей соответствуют нормативам на всех объектах.

В случае отсутствия отопления в доме жильцам нужно обратиться в управляющую компанию. Специалисты проведут внутридомовую регулировку систем.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
