В Башкирии за минувшую неделю произошли три коммунальных аварии

Аварийные отключения произошли 11, 12 и 13 февраля. Первое – в Салаватском районе, где из-за повреждения центрального теплоснабжения два многоквартирных дома (53 человека) остались без тепла. Второе – в Салаватском районе. Там по той же причине без отопления на четырнадцать часов остались 53 жильца двух многоквартирных домов. И третий инцидент произошел в Уфимском районе – на тридцать с лишним часов было отключено электроснабжение в 52 индивидуальных домах, где проживают 156 человек.

«Всего за прошедшую неделю в республике было зафиксировано 45 технических инцидентов, устранение которых было завершено в пределах нормовремени. Под отключением подачи ресурсов оказались 349 жилых домов, где проживают 45 462 человека. По всем отключениям ремонтные работы завершены и подача ресурсов полностью возобновлена», – сообщила министр.

Кроме того, спикер сообщила о ситуации с уборкой снега в республике. За минувшую неделю в регионе были задействованы около двух тысяч единиц спецтехники и более 3,5 тысяч дворников.

Скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.