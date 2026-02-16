Благоустройство в Белебеевском районе Башкирии признали одной из лучших практик

Одним из самых масштабных проектов стала программа поддержки местных инициатив. За последние десять лет все 17 поселений района стали победителями конкурса. Всего удалось реализовать 77 проектов на общую сумму около 100 млн рублей.

В рамках программы «Башкирские дворики» отремонтирована 31 придомовая территория. Также подспорьем стали проекты «Атайсал» и «Реальные дела», федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий».

По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 36 общественных территорий. В поселке Приютово работы прошли в парке Славы, в нынешнем году завершится благоустройство сквера Молодежный. В старой части Белебея обустроены скверы, детские и спортивные площадки, в порядок приведены пешеходные зоны на центральных улицах.

Белебей трижды становился победителем всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

— В 2020 году был реализован масштабный проект «Парк Поющих родников», в 2023-м — проект «Белебей: квартал Тюремного замка». Сейчас прорабатывается вопрос реконструкции тюремного замка Екатерины Великой. В минувшем году приступили к реализации третьего проекта — благоустройству бульвара имени Марса Амирова, работы завершатся в нынешнем году. В целом на реализацию трех проектов направлено 573 млн рублей, половина из которых — это федеральные деньги, — отметил Азат Сахабиев.

Большое внимание в Белебеевском районе уделяют озеленению. За последние годы в рамках акции «Зеленая Башкирия» посажено 18 тыс. деревьев, в том числе 5 тыс. крупномеров, появилось шесть тематических аллей. Еще один немаловажный вопрос — наружное освещение. Количество светодиодных светильников увеличилось в восемь раз, а в целом светочек стало на четверть больше. При этом они потребляют электроэнергии на треть меньше, отметил Азат Сахабиев.

— Ваша управленческая команда эффективно работает. Есть шесть-семь программ, по которым можно получать реальные деньги. Все зависит от того, насколько глава муниципалитета в это вовлечен. Я всех готов поддержать. Три раза Белебей выиграл, ваша команда внешний облик города достаточно серьезно изменила, — отметил глава республики Радий Хабиров.

Говоря о главных культурных событиях района, руководитель региона предложить придать энергии Цветаевскому фестивалю, на который годами приезжают люди. Было бы здорово этот фестиваль возродить, подчеркнул Радий Хабиров.