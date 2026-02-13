0 °С
13 Февраля , 16:17

В Башкирии должникам, чтобы вернули свет, придётся заплатить 5 тысяч рублей

Изменения, внесенные в правила предоставления коммунальных услуг, вступили в силу в январе 2026 года, сообщили в министерстве ЖКХ.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Теперь для возобновления электроснабжения после его приостановления из-за долгов гражданам-потребителям придется заплатить компенсацию в 5 тысяч рублей.

Напомним, что приостановить подачу электроэнергии поставщик может, если задолженность превышает сумму начислений за два месяца. Уведомление об этом размещается в квитанции на оплату. Если долг не погашен в течение 20 дней, подача электроэнергии приостанавливается.

Для возобновления электроснабжения потребитель должен полностью погасить задолженность и компенсировать затраты по отключению и возобновлению подачи ресурса в размере 5 тысяч рублей.  

«Башэлектросбыт» рекомендует потребителям отслеживать состояние своих лицевых счетов с помощью онлайн-сервисов компании и своевременно оплачивать услуги. 

Автор: Галина ТРЯСКИНА
