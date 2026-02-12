В Уфе в 354 дворах плохо убирали снег

С начала года проведено более полутора тысяч осмотров дворов. Нарушения по содержанию и уборке снега выявлены в 354 многоквартирных домах — почти четверти от проверенных. Управляющим компаниям выдано 85 предписаний. В 24 домах нарушения не были устранены, на 14 управляющих компаний составлены протоколы.

Недобросовестным управляющим компаниям грозят штрафы: для должностных лиц — от 1 до 2 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет, для юрлиц — от 10 до 20 тыс. рублей. Однако зачастую суды ограничиваются предупреждением.

Для оценки работы управляющих компаний проведен анализ обращений по уборке снега, поступивших в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Всего поступило 388 обращений. Ряд компаний в жалобах отмечен не раз: антилидерами стали управляющие компании «Содружество» (23 обращения), УК № 1 (13 обращений), «Реформа» (9 обращений) и «Знак качества» (8 обращений).

Информация направлена в Госжилнадзор для принятия мер. Жители, со своей стороны, могут поднять вопрос о смене управляющей компании.

Добавим, что складирование снега на газонах во дворах допускается, расходы на его вывоз по статье «содержание» не предусмотрены. Однако кучи снега зачастую лежат на дороге или парковке.