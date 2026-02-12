0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
ЖКХ
12 Февраля , 10:02

В Уфе в 354 дворах плохо убирали снег

Выездные проверки муниципального контроля выявили множество нарушений при очистке придомовых территорий, сообщили в администрации города.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

С начала года проведено более полутора тысяч осмотров дворов. Нарушения по содержанию и уборке снега выявлены в 354 многоквартирных домах — почти четверти от проверенных. Управляющим компаниям выдано 85 предписаний. В 24 домах нарушения не были устранены, на 14 управляющих компаний составлены протоколы.

Недобросовестным управляющим компаниям грозят штрафы: для должностных лиц — от 1 до 2 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет, для юрлиц — от 10 до 20 тыс. рублей. Однако зачастую суды ограничиваются предупреждением.

Для оценки работы управляющих компаний проведен анализ обращений по уборке снега, поступивших в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Всего поступило 388 обращений. Ряд компаний в жалобах отмечен не раз: антилидерами стали управляющие компании «Содружество» (23 обращения), УК № 1 (13 обращений), «Реформа» (9 обращений) и «Знак качества» (8 обращений).

Информация направлена в Госжилнадзор для принятия мер. Жители, со своей стороны, могут поднять вопрос о смене управляющей компании.

Добавим, что складирование снега на газонах во дворах допускается, расходы на его вывоз по статье «содержание» не предусмотрены. Однако кучи снега зачастую лежат на дороге или парковке.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru