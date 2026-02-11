0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
ЖКХ
11 Февраля , 16:51

В Башкирии запустят новые проекты с привлечением инфраструктурных кредитов

Регионам Приволжского округа в нынешнем году одобрены казначейские инфраструктурные кредиты на общую сумму 63 млрд рублей, сообщили в минстрое республики.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Речь идет о 300 объектах и мероприятиях, в числе которых строительство главной канализационной насосной станции в Нефтекамске.

— Программа инфраструктурных кредитов стала крайне востребованной в регионах нашей страны. Выделенные средства способствуют строительству и обновлению важных для жителей объектов, а также развитию территорий, — отметил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

В минувшем году Башкирии одобрили инфраструктурный кредит в размере 13,5 млрд рублей. Эти средства позволят построить в Зауфимье 15 ключевых объектов. Это более 100 километров сетей водоснабжения, 28 километров сетей водоотведения, три водонапорные станции, а также реконструкция Князевского водозабора. Работы стартуют в 2026 году и завершатся в 2030-м.

Создание инфраструктуры откроет новые возможности для развития территорий. В планах возведение 6 млн квадратных метров жилья и организация водоснабжения населенных пунктов Зауфимья, включая села Нагаево, Зинино и Шмидтово, сообщили «РБ».

По словам и. о. министра строительства и архитектуры республики Артема Ковшова, проекты позволят повысить качество водоснабжения и водоотведения для 56 тысяч жителей к 2040 году с учетом дальнейшего развития территорий Уфы и Уфимского района. Их градостроительный потенциал — 12,8 млн квадратных метров жилых площадей.

— Работа по возведению инфраструктуры для будущих жилых микрорайонов остается одной из приоритетных для стройкомплекса республики. Реализация таких масштабных проектов не была бы возможной без поддержки федерального центра и руководства региона, — подчеркнул Артем Ковшов.

Напомним, что с 2021 года казначейские инфраструктурные кредиты позволили построить в Приволжском округе 8,8 млн квадратных метров жилья, привлечь 534 млрд рублей внебюджетных инвестиций, создать 32 тысячи рабочих мест.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru