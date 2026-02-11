В Башкирии запустят новые проекты с привлечением инфраструктурных кредитов

Речь идет о 300 объектах и мероприятиях, в числе которых строительство главной канализационной насосной станции в Нефтекамске.

— Программа инфраструктурных кредитов стала крайне востребованной в регионах нашей страны. Выделенные средства способствуют строительству и обновлению важных для жителей объектов, а также развитию территорий, — отметил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

В минувшем году Башкирии одобрили инфраструктурный кредит в размере 13,5 млрд рублей. Эти средства позволят построить в Зауфимье 15 ключевых объектов. Это более 100 километров сетей водоснабжения, 28 километров сетей водоотведения, три водонапорные станции, а также реконструкция Князевского водозабора. Работы стартуют в 2026 году и завершатся в 2030-м.

Создание инфраструктуры откроет новые возможности для развития территорий. В планах возведение 6 млн квадратных метров жилья и организация водоснабжения населенных пунктов Зауфимья, включая села Нагаево, Зинино и Шмидтово, сообщили «РБ».

По словам и. о. министра строительства и архитектуры республики Артема Ковшова, проекты позволят повысить качество водоснабжения и водоотведения для 56 тысяч жителей к 2040 году с учетом дальнейшего развития территорий Уфы и Уфимского района. Их градостроительный потенциал — 12,8 млн квадратных метров жилых площадей.

— Работа по возведению инфраструктуры для будущих жилых микрорайонов остается одной из приоритетных для стройкомплекса республики. Реализация таких масштабных проектов не была бы возможной без поддержки федерального центра и руководства региона, — подчеркнул Артем Ковшов.

Напомним, что с 2021 года казначейские инфраструктурные кредиты позволили построить в Приволжском округе 8,8 млн квадратных метров жилья, привлечь 534 млрд рублей внебюджетных инвестиций, создать 32 тысячи рабочих мест.