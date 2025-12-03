-18 °С
3 Декабря , 10:12

В Уфе построят ещё 14 снегоплавильных пунктов

О планах по созданию станций для плавления снега Ратмир Мавлиев сообщил на Прямой линии.

— Сейчас мы определили еще 14 мест для размещения снегоплавилок. Одно из них в ближайшее время утверждаем и начинаем проектирование. Это будет четвертая снегоплавилка. В конце следующего года или летом выйдем на ее строительство, — отметил мэр.

Ратмир Мавлиев также пообещал, что снег в этом году будет.

— Я хочу всех успокоить: снег будет. Из моей практики: природа никогда без снега не оставляет. Сколько снега выпадало традиционно, столько и выпадет, просто в разной форме — сейчас в виде дождей, росы, тумана. Но снег будет, и я прошу по этому поводу не переживать, — подчеркнул мэр города.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
