2 Декабря , 13:02

В Башкирии при отсутствии счётчиков плата за воду возрастёт в три раза

Решение о повышение коэффициента приняло правительство страны, сообщили в министерстве ЖКХ.

По закону собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах обязаны установить приборы учета холодной воды. Это позволяет им платить за фактическое потребление ресурса. При отсутствии счетчиков жильцы платят за воду по нормативу, даже если не живут в помещении и не потребляют ее.

По ранее действующим правилам при отсутствии приборов учета размер платы за воду рассчитывался с применением повышающего коэффициента 1,5. Теперь этот коэффициент увеличен до 3.

Этот шаг должен подтолкнуть собственников жилья к установке счетчиков. Ранее эта практика была применена в Москве, и оснащенность квартир приборами учета значительно выросла.

Добавим, что повышающий коэффициент касается только холодной воды и не распространяется на горячую.

Фото автора.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
