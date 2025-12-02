В Башкирии при отсутствии счётчиков плата за воду возрастёт в три раза

По закону собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах обязаны установить приборы учета холодной воды. Это позволяет им платить за фактическое потребление ресурса. При отсутствии счетчиков жильцы платят за воду по нормативу, даже если не живут в помещении и не потребляют ее.

По ранее действующим правилам при отсутствии приборов учета размер платы за воду рассчитывался с применением повышающего коэффициента 1,5. Теперь этот коэффициент увеличен до 3.

Этот шаг должен подтолкнуть собственников жилья к установке счетчиков. Ранее эта практика была применена в Москве, и оснащенность квартир приборами учета значительно выросла.

Добавим, что повышающий коэффициент касается только холодной воды и не распространяется на горячую.

Фото автора.