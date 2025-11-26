В Башкирии стало известно, насколько вырастет плата за «коммуналку» в 2026 году

Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, с 1 января 2026 года плата за «коммуналку» в регионах вырастет в среднем на 1,7 процента.

Второй раз плата повысится не с 1 июля, как обычно, а с 1 октября, и здесь для регионов установлены разные значения. Для Башкирии индекс изменения платы составит 10,7 процента. Предельно допустимое отклонение от него по отдельным муниципалитетам установлено в размере 2,1 процента.

В целом по стране плата за «коммуналку» с октября повысится от 8 процентов в Чукотском автономном округе до 19,7 процента в Дагестане. В Москве индекс составит 15 процентов, в Санкт-Петербурге — 14,6 процента.

