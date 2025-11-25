В Башкирии за минувшую неделю произошло 6 коммунальных аварий

Аварийные отключения произошли в Уфе, Благовещенске, а также в Аургазинском районе. Во всех случаях из-за повреждений трубопровода отключались холодное либо горячее водоснабжение, и отопление.

«Кроме того, за тот же период в республике было зафиксировано 64 технических инцидента, устранение которых завершено в пределах нормовремени. Под отключением водоснабжения оказался 391 жилой дом. По всем фактам ремонтные работы проведены, подача коммунальных ресурсов возобновлена», – сообщила спикер.

Глава республики Радий Хабиров поручил министру ЖКХ держать на контроле график строительства объектов, которые реализуются в рамках федеральных проектов. А минтрансу и Госкомитету РБ по ЧС – организовать работу службы извещения, чтобы они были готовы к моменту, когда в регионе начнутся заморозки и гололедица.

Скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.