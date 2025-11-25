-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
ЖКХ
25 Ноября , 14:50

В Башкирии за минувшую неделю произошло 6 коммунальных аварий

На оперативном совещании в правительстве министр ЖКХ республики Ирина Голованова сообщила, что за прошедшую неделю в регионе произошло шесть случаев отключения подачи коммунальных ресурсов с превышением с допустимой продолжительности перерыва их предоставления.

В Башкирии за минувшую неделю произошло 6 коммунальных аварий
В Башкирии за минувшую неделю произошло 6 коммунальных аварий

Аварийные отключения произошли в Уфе, Благовещенске, а также в Аургазинском районе. Во всех случаях из-за повреждений трубопровода отключались холодное либо горячее водоснабжение, и отопление.

«Кроме того, за тот же период в республике было зафиксировано 64 технических инцидента, устранение которых завершено в пределах нормовремени. Под отключением водоснабжения оказался 391 жилой дом. По всем фактам ремонтные работы проведены, подача коммунальных ресурсов возобновлена», – сообщила спикер.

Глава республики Радий Хабиров поручил министру ЖКХ держать на контроле график строительства объектов, которые реализуются в рамках федеральных проектов. А минтрансу и Госкомитету РБ по ЧС – организовать работу службы извещения, чтобы они были готовы к моменту, когда в регионе начнутся заморозки и гололедица.

Скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru