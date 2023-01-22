Мэр Уфы подсказал жителям, как упростить коммунальные платежи

Ратмир Мавлиев сообщил, что уфимцы смогут проверять в системе выставленные квитанции, оплачивать услуги ЖКХ без комиссии, узнавать планы работ по дому, направлять жалобы и предложения в электронном виде, проводить собрание собственников и многое другое.

Ранее уфимский мэр заявил на совещании по подготовке к празднованию 450-летия, что столица Башкирии «успешно внедряет цифровые технологии в городское хозяйство, Уфа заняла 4-е место в рейтинге самых умных городов России».

- Каждый житель может сообщить о бездомной собаке, о неубранном снеге, об отсутствии тепла в доме или ямах на дорогах – и соответствующие службы незамедлительно среагируют. Всё это упрощает возможность жителям обратиться с просьбой к городским службам, позволяет оперативнее решать городские вопросы, - признался Ратмир Мавлиев.

ГИС ЖКХ доступна по адресу http://dom.gosuslugi.ru, откуда также можно установить приложение на мобильные устройства.