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ЖКХ
Сегодня, 18:29

Мэр Уфы подсказал жителям, как упростить коммунальные платежи

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в своем тг-канале призвал жителей мегаполиса зарегистрироваться в ГИС ЖКХ. По мнению мэра, единой федеральной централизованной информационной системе в коммунальной сфере.

Мэр Уфы подсказал жителям, как упростить коммунальные платежи
Мэр Уфы подсказал жителям, как упростить коммунальные платежи

Ратмир Мавлиев сообщил, что уфимцы смогут проверять в системе  выставленные квитанции, оплачивать услуги ЖКХ без комиссии, узнавать планы работ по дому, направлять жалобы и предложения в электронном виде, проводить собрание собственников и многое другое.

Ранее уфимский мэр заявил на совещании по подготовке к празднованию 450-летия, что столица Башкирии «успешно внедряет цифровые технологии в городское хозяйство, Уфа заняла 4-е место в рейтинге самых умных городов России».

- Каждый житель может сообщить о бездомной собаке, о неубранном снеге, об отсутствии тепла в доме или ямах на дорогах – и соответствующие службы незамедлительно среагируют. Всё это упрощает возможность жителям обратиться с просьбой к городским службам, позволяет оперативнее решать городские вопросы, - признался Ратмир Мавлиев.

ГИС ЖКХ доступна по адресу http://dom.gosuslugi.ru, откуда также можно установить приложение на мобильные устройства.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:ратмир мавлиевмэр уфыгис жкхмобильное приложениеуфа - умный город россииместо общения с горожанами
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