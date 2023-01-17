В Башкирии возбудили уголовное дело за перенос срока капитального ремонта дома

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики, в администрацию района неоднократно поступали жалобы от жителей одного из многоквартирных домов города Туймазы. Жильцы жаловались на сильные теплопотери из-за недостаточного утепления фасада и швов дома.

По программе капремонта дом должны были начать ремонтировать в 2023 - 2025 годах. Но в комиссии по вопросам капитального ремонта при администрации района приняли решение отложить ремонт на 2038 - 2040 годы.

В Следственном комитете посчитали такое решение нарушением прав жильцов. По фактам злоупотребления служебным положением возбуждено уголовное дело. Идёт расследование действий должностных лиц.