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Сегодня, 11:14

В Башкирии возбудили уголовное дело за перенос срока капитального ремонта дома

В злоупотреблении должностными полномочиями подозревают администрацию Туймазинского района.

фонд капитального ремонта РБ
Фото:фонд капитального ремонта РБ

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики, в администрацию района неоднократно поступали жалобы от жителей одного из многоквартирных домов города Туймазы. Жильцы жаловались на сильные теплопотери из-за недостаточного утепления фасада и швов дома.

По программе капремонта дом должны были начать ремонтировать в 2023 - 2025 годах. Но в комиссии по вопросам капитального ремонта при администрации района приняли решение отложить ремонт на 2038 - 2040 годы.

В Следственном комитете посчитали такое решение нарушением прав жильцов. По фактам злоупотребления служебным положением возбуждено уголовное дело. Идёт расследование действий должностных лиц.

Видео:пресс-служба Следственного комитета РБ
Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:туймазыследственный комитеткапитальный ремонт
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