Мороз в Башкирии скорректировал вывоз мусора

- Автомобили, предназначенные для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, имеют свои ограничения в условиях низких температур. Так, могут сбоить и ломаться гидравлические механизмы и шланги при минус 30 градусах, - объясняет замдиректора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Ринат Биккинин.

По его словам, вывоз отходов на данный момент ведется, но в особых условиях и по редкому графику. На линию выведена вся та техника, что способная работать в морозную погоду.

- Просим жителей отнестись с пониманием. Если по причине поломки спецавтомобиля мусор не вывезли в срок, в ближайшее время ТКО оттуда заберут в первую очередь. С возвращением нормальной температуры вывоз мусора будет осуществляться в обычном режиме, - отметил Ринат Биккинин.