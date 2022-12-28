В Башкирии в декабрьских квитанциях за тепло резко вырастут суммы

Для каждой ресурсоснабжающей компании установлен свой тариф на тепло, только по Уфе их десять, сообщила председатель госкомитета по тарифам Светлана Бурдюк на пресс-конференции. Главным при их определении является экономическая обоснованность: если компания реализует, к примеру, инвестиционную программу, тариф может быть установлен выше.

По словам директора МУП УИС Максима Петрова, средняя температура в декабре нынешнего года составила минус 13,3 градуса. В то же время в ноябре она составляла минус 1,5 градуса, а в декабре прошлого года - минус 5 градусов.

По расчетам компании, за текущий месяц объем потребленной теплоэнергии возрос по сравнению с ноябрем на 36 процентов, хотя, исходя из температуры наружного воздуха, должен был возрасти на 48 процентов. Однако здесь сказался грамотный подход к регулировке оборудования, отметил Максим Петров. Некоторые дома потребили нынче в декабре меньше, чем за аналогичный период 2021-го, что говорит о хорошей работе управляющей компании.

Фото: Галина ТРЯСКИНА.