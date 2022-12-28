-12 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
ЖКХ
28 Декабря , 14:42

В Башкирии в декабрьских квитанциях за тепло резко вырастут суммы

С 1 декабря по решению правительства страны тариф повысился в среднем на 9 процентов. Кроме того, свою роль сыграли декабрьские морозы.

В Башкирии в декабрьских квитанциях за тепло резко вырастут суммы
В Башкирии в декабрьских квитанциях за тепло резко вырастут суммы

Для каждой ресурсоснабжающей компании установлен свой тариф на тепло, только по Уфе их десять, сообщила председатель госкомитета по тарифам Светлана Бурдюк на пресс-конференции. Главным при их определении является экономическая обоснованность: если компания реализует, к примеру, инвестиционную программу, тариф может быть установлен выше.

По словам директора МУП УИС Максима Петрова, средняя температура в декабре нынешнего года составила минус 13,3 градуса. В то же время в ноябре она составляла минус 1,5 градуса, а в декабре прошлого года - минус 5 градусов.

По расчетам компании, за текущий месяц объем потребленной теплоэнергии возрос по сравнению с ноябрем на 36 процентов, хотя, исходя из температуры наружного воздуха, должен был возрасти на 48 процентов. Однако здесь сказался грамотный подход к регулировке оборудования, отметил Максим Петров. Некоторые дома потребили нынче в декабре меньше, чем за аналогичный период 2021-го, что говорит о хорошей работе управляющей компании.

Фото: Галина ТРЯСКИНА.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика