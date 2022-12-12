Андрей Назаров призвал не допускать аварий на теплосетях

– На прошлой неделе на территории республики установилась морозная погода. В отдельных районах температура воздуха достигла минус 40 градусов. Этот фактор является своего рода вызовом для работы всего коммунального комплекса, – отметил премьер-министр Андрей Назаров.

По словам вице-премьера Алана Марзаева, в республике создано 370 аварийных бригад общей численностью 2353 человека. В Уфе сформирована 71 аварийная бригада. Их задача - оперативно устранять аварии, особенно на системах теплоснабжения жилых домов.

Главам администраций муниципалитетов Андрей Назаров поручил усилить контроль и не допускать аварийных ситуаций с отключением тепла. Также поручено держать на контроле работу обслуживающих организаций в части своевременной уборки снега, в том числе во дворах.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.