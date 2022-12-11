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Мэр Уфы рассказал о ходе строительства снегоплавильного пункта

Продолжаются работы по строительству снегоплавильной установки на улице имени Сагита Агиша в Уфе. Об этом глава города Ратмир Мавлиев написал вчера, 10 декабря, на своей странице в соцсети.

Мэр Уфы рассказал о ходе строительства снегоплавильного пункта
Мэр Уфы рассказал о ходе строительства снегоплавильного пункта

По его словам, на будущей строительной площадке подрядчик уже демонтировал электроопоры, перенес электросети и газопровод. Теперь приступил к переустройству канализации.
- Это будет второй снегоплавильный пункт в Уфе, - написал Ратмир Мавлиев. - Первый построили в Калининском районе города ещё в 2008 году, т.е. 14 лет назад. Такие объекты нужны для повышения качества и скорости уборки снега в городе. Будем прорабатывать возможность строительства таких установок ежегодно.
Напомним, строительство этого объекта в Советском районе города начато в ноябре этого года.
Фото со страницы в соцсети Ратмира Мавлиева.

Мэр Уфы рассказал о ходе строительства снегоплавильного пункта
Мэр Уфы рассказал о ходе строительства снегоплавильного пункта
Мэр Уфы рассказал о ходе строительства снегоплавильного пункта
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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