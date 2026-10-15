В Башкирии подписали новое отраслевое соглашение в сфере здравоохранения

Документ сохраняет действующие социальные гарантии и предусматривает новые меры поддержки медработников.

Структура соглашения приведена к единому образцу, разработанному Центральным комитетом профсоюза и применяемому в большинстве регионов страны. В документ включены два новых раздела: «Наставничество» и «Поддержка работников с семейными обязанностями (корпоративный демографический стандарт)».

Изменения затронули также оплату труда. Повышенная оплата работы во вредных условиях становится обязательной. Установлены минимальные доплаты за наставничество: 15 процентов за одного наставляемого, 23 процента за двоих и 30 процентов — за троих. За работу в неполной бригаде скорой медицинской помощи предусмотрена доплата не менее 20 процентов оклада.

Соглашение закрепляет обязательный учет фактически отработанного времени, включая сверхурочную работу; расширяет перечень работников, имеющих право на отпуск в удобное время. Предусмотрено сохранение среднего заработка при отстранении от работы по медицинскому заключению на срок до четырех месяцев.

Отдельный блок посвящен участникам специальной военной операции и членам их семей. При возвращении сотрудника — участника СВО к работе работодатель обязан возобновить трудовой договор, восстановить доступ к рабочему месту и информационным системам, обеспечить средствами индивидуальной защиты и провести инструктажи. Также предусмотрены дополнительные гарантии при сокращении штата и отпуск без сохранения заработной платы для членов семьи участника СВО: до 14 календарных дней в году на весь период службы.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин отметил важность новых положений по наставничеству, по демографической политике.

— Отдельная категория —участники специальной военной операции. Наши медики возвращаются оттуда, приходят на работу в медицинские организации и имеют все трудовые права и льготы, которые должны иметь, — пояснил глава минздрава.

Председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин подчеркнул обязательность документа для медицинских организаций:

— Отраслевое соглашение — это документ, обязательный к исполнению всеми медицинскими организациями республики. После регистрации документ будет направлен во все учреждения здравоохранения Башкортостана. Медорганизации внесут необходимые изменения в свои коллективные договоры.

Фото: Республиканский профсоюз работников здравоохранения