0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Здоровье
27 Февраля , 12:06

Медики Башкирии и Челябинской области встретились на панельной сессии в Уфе

ЦУР республики провел панельную сессию двух министерств здравоохранения — Башкортостана и Челябинской области. Мероприятие было организовано в рамках официального визита делегации Челябинской области в Республику Башкортостан.

Медики Башкирии и Челябинской области встретились на панельной сессии в Уфе
Медики Башкирии и Челябинской области встретились на панельной сессии в Уфе

Совещание прошло в прямом эфире из уфимского Конгресс-Холла «Торатау». Медики республики и более 140 специалистов из Челябинской области подключились к панельной сессии в режиме ВКС.

Спикеры поделились результатами совместной работы, теорией и практикой системы обратной связи.  За время взаимодействия ЦУРа и министерство здравоохранения наработан алгоритм отработки обращений жителей. За 2025 год стало меньше жалоб, сократилось время ответа на вопросы, а тема здравоохранения ушла из ТОП-3 в общей статистике по количеству обращений жителей.

Главный врач Республиканского клинического перинатального центра (РКПЦ) Лиана Савина рассказала о наработках медучреждения. Сотрудники РКПЦ осуществляют круглосуточный прием обращений, в том числе по телефону через колл-центр, а также обзванивают всех пациентов на третий и десятый день выписки. Врачи заинтересованы в том, чтобы у женщин остались приятные эмоции о клинике. В РКПЦ принимают также жителей Челябинской области.

Коллеги из министерства здравоохранения Челябинской области рассказали о своих лучших практиках. Участники совещания наметили общие темы для взаимодействия и обмена опытом.

Фото автора

Автор: Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru