Медики Башкирии и Челябинской области встретились на панельной сессии в Уфе

Совещание прошло в прямом эфире из уфимского Конгресс-Холла «Торатау». Медики республики и более 140 специалистов из Челябинской области подключились к панельной сессии в режиме ВКС.

Спикеры поделились результатами совместной работы, теорией и практикой системы обратной связи. За время взаимодействия ЦУРа и министерство здравоохранения наработан алгоритм отработки обращений жителей. За 2025 год стало меньше жалоб, сократилось время ответа на вопросы, а тема здравоохранения ушла из ТОП-3 в общей статистике по количеству обращений жителей.

Главный врач Республиканского клинического перинатального центра (РКПЦ) Лиана Савина рассказала о наработках медучреждения. Сотрудники РКПЦ осуществляют круглосуточный прием обращений, в том числе по телефону через колл-центр, а также обзванивают всех пациентов на третий и десятый день выписки. Врачи заинтересованы в том, чтобы у женщин остались приятные эмоции о клинике. В РКПЦ принимают также жителей Челябинской области.

Коллеги из министерства здравоохранения Челябинской области рассказали о своих лучших практиках. Участники совещания наметили общие темы для взаимодействия и обмена опытом.

Фото автора