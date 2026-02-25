0 °С
Здоровье
25 Февраля , 17:40

В минздраве Башкирии рассказали, как укрепить иммунитет

С 23 февраля по 1 марта минздрав России проводит Неделю поддержания и укрепления иммунитета (в честь Всемирного дня иммунитета 1 марта).

Эта инициатива направлена на информирование населения о важности поддержания иммунитета и роли вакцинации в профилактике заболеваний.

Известно, что предназначение иммунной системы организма — охрана организма от воздействия болезнетворных микроорганизмов и вирусов, причем не только от микробов и паразитов, но и от выходящих из-под контроля клеток собственного организма.

Главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии минздрава Башкортостана Ольга Кучер отметила основные рекомендации для поддержания иммунитета. Следует избегать злоупотребления антибактериальными препаратами, так как большое количество иммунных клеток сосредоточено в кишечнике, а антибактериальные препараты нарушают баланс микрофлоры кишечника. Также ухудшает состояние иммунитета обострение хронических заболеваний: сбой в работе одного органа ведет к нарушению работы всего организма. И не следует забывать о вакцинации — она является основным методом профилактики вакциноуправляемых инфекций.

Среди факторов, снижающих иммунитет, специалисты выделяют неправильный образ жизни, в том числе употребление алкоголя и курение, а также недостаток физической активности, стрессы, депрессию, повышенную раздражительность, усталость, плохой сон и неправильное питание.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ

Автор: Жанна МИРОНОВА
